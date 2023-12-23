Трамп против Байдена: США ждет повторение сценария борьбы 2020 года - Хара

Предстоящие выборы окажут решающее влияние на Соединенные Штаты, а победа Трампа может разрушить всю систему государства.

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Победа Трампа может привести к разрушению той системы, которую построили в США / Коллаж: Главред, фото: Главред, УНИАН

Если Трампа все-таки допустят к выборам, можно ожидать повторения сценария борьбы между Байденом и Трампом, похожей на ту, которая была четыре года назад. Об этом в интервью Главреду рассказал эксперт Центра оборонных стратегий, дипломат Александр Хара.

"Здесь могут сыграть роль различные факторы. В частности, мобилизация электората - мол, если не изберете нашего кандидата, то произойдет крах демократии. Кто здесь будет более ловким, сказать сложно", - пояснил эксперт.

Эксперт отметил, что предстоящие выборы окажут решающее влияние на Соединенные Штаты. По его словам, выбор Трампа может быть непредсказуемым, поскольку он уже делал заявления относительно "диктаторства на один день".

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"Текущие выборы могут кардинально изменить Соединенные Штаты. Трамп заявлял, что он будет диктатором на один день, и это, хоть и было сказано в шутку, не может не настораживать", - добавил дипломат.

Кроме того, Хара отметил, что во время своего президентства Трамп принимал решения, которые провоцировали споры. К таким решениям относится его первый контроверсионный указ о запрете въезда в США из семи исламских стран.

По его словам, Трамп намерен бороться с "глубинным государством", ведь у него есть глубокое недоверие к дипломатам, государственным служащим и военным. Это может привести к разрушению той системы, которую построили в США.

"Конечно, это будет разрушением системы, которую США строили если не веками, то десятилетиями", - подытожил Александр Хара.

Кто такой Александр Хара Александр Хара – эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических Черноморских исследований". Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.). Магистр внешней политики.



Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV территориальном и II территориальном департаментах (2000-2002, 2005-2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005 гг.).

Выборы в США в 2024 году

Напомним, Верховный суд Колорадо запретил Трампу баллотироваться в президенты в 2024 году. Решение касается только этого штата, однако его значение может повлиять на президентскую кампанию в целом.

Кроме этого, Трамп имеет шансы благодаря проблемам у Байдена с экономикой и внешней политикой. Трампийцы, по словам Хары, готовы использовать манипуляции и искажения фактов для подкрепления своих аргументов.

Как сообщал Главред, демократ Сената, Чак Шумер, выразил опасение, что возможный кандидат на президентство, Дональд Трамп, может помешать соглашению между Демократической и Республиканской партиями относительно иммиграционного законодательства и помощи Украине.

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