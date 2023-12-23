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Рекордные 886 млрд: Байден подписал оборонный бюджет США со средствами для Украины

Анна Ярославская
23 декабря 2023, 07:51
Законопроект продолжает инициативу содействия безопасности Украины до конца 2026 года. Сумма для помощи Украине в заявлении Белого дома не указывается.
Джо Байден, Владимир Зеленский
Байден подписал закон об оборонной политике США на сумму 886 миллиардов долларов / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, pixabay.com

Президент США Джо Байден подписал законопроект о ежегодных расходах на оборону, в котором предусмотрена рекордная сумма для Пентагона в 886 миллиардов долларов. В документе также говорится и о помощи для Украины.

Как сообщает Reuters, законопроект об оборонной политике Штатов на прошлой неделе был принят Конгрессом.

"Сегодня я подписал закон HR 2670, "Закон о разрешении на национальную оборону (NDAA) на 2024 финансовый год" ("Акт"). Закон разрешает ассигнование на финансовый год главным образом для программ национальной безопасности Министерства обороны, Министерства энергетики, Государственного департамента и разведывательного сообщества", - отмечается в сообщении Белого дома.

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Байден заявил, что закон предоставляет критически важные полномочия, необходимые для создания армии "для сдерживания будущих конфликтов, одновременно поддерживая военнослужащих, их супругов и семьи, ежедневно выполняющих эту миссию".

"Моя администрация с нетерпением ждет сотрудничества с Конгрессом по восстановлению полномочий этого важного органа национальной безопасности как можно быстрее в новом году. Хотя я с удовольствием поддерживаю важные цели NDAA, я замечу, что некоторые положения Закона вызывают беспокойство", - добавил американский президент.

Сумма для помощи Украине в заявлении Белого дома не указывается.

Reuters уточняет, что законопроект продолжает инициативу содействия безопасности Украины до конца 2026 года, позволяя выделить 300 миллионов долларов на программу в финансовом году, который заканчивается 30 сентября 2024 года, а также в следующем году.

Закон, состоящий из почти 3100 страниц, предусматривал повышение зарплаты военнослужащим на 5,2% и увеличил общий бюджет национальной безопасности примерно на 3% до 886 миллиардов долларов.

Документ также перечисляет некоторые китайские компании по производству аккумуляторов, которые, по его словам, не имеют права на закупки Министерства обороны.

Военная помощь Украине

В начале декабря Сенат США заблокировал начало дебатов касательно законопроекта о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню. Камнем преткновения стали требования республиканцев внести в документ более жесткий комплекс мер по защите южной границы с Мексикой.

У Минобороны США до 30 декабря закончатся деньги, которые тратятся на замену оружия, которое поставляется Украине. Свободных средств пока не будет, поскольку Конгресс пока так и не проголосовал за выделение дополнительных денег на финансирование военной помощи Киеву.

Остановка западной военной помощи, вероятно, приведет к тому, что Украина потеряет способность сдерживать российскую оккупационную армию. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны.

Вероятный кандидат на пост президента США Дональд Трамп способен сорвать сделку между Демократической и Республиканской партиями, направленную на изменение иммиграционного законодательства и принятия Конгрессом законопроекта о помощи Украине.

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