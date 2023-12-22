Остановка военной помощи Украине: в ISW прогнозировали катастрофические последствия

Остановка западной военной помощи, вероятно, приведет к тому, что Украина потеряет способность сдерживать российскую оккупационную армию. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны.
Как говорится в отчете ISW, текущая позиционная война в Украине не является стабильной тупиковой ситуацией, поскольку баланс может легко склониться в любую сторону из-за решений, принятых на Западе.
В ISW добавили, что помощь Запада в области безопасности позволяет украинским силам отражать наступление России и освобождать больше украинской территории.
Поэтому продолжение этой помощи является единственной возможностью помешать президенту РФ Владимиру Путину достичь своих целей в Украине.
Военная помощь Украине
В начале декабря Сенат США заблокировал начало дебатов касательно законопроекта о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню. Камнем преткновения стали требования республиканцев внести в документ более жесткий комплекс мер по защите южной границы с Мексикой.
Как пишет The Hill, сенаторы от Республиканской и Демократической партий достигли определенного прогресса в переговорах и положительно оценивают их направление в вопросе мер по борьбе с нелегальной миграцией на американской границе. Однако законодатели дают разные оценки касательно сроков окончательного соглашения.
У Минобороны США до 30 декабря закончатся деньги, которые тратятся на замену оружия, которое поставляется Украине. Свободных средств пока не будет, поскольку Конгресс пока так и не проголосовал за выделение дополнительных денег на финансирование военной помощи Киеву.
Вероятный кандидат на пост президента США Дональд Трамп способен сорвать сделку между Демократической и Республиканской партиями, направленную на изменение иммиграционного законодательства и принятия Конгрессом законопроекта о помощи Украине.
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