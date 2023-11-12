Победа Трампа на выборах может привести к войне США и Китая - аналитик

Политика Дональда Трампа в должности президента США, вероятно, будет направлена на углубление конкуренции с Китаем в сфере экономики.

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Анатолий Октисюк рассказал, каким будут отношения США и Китая в случае президенства Дональда Трампа / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, depositphotos.com/ua

Если в США к власти придет Дональд Трамп, это может привести к войне Америки с Китаем, как минимум, в экономическом плане. Такое мнение озвучил политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse Анатолий Октисюк.

"Риски такого сценария возрастают, поскольку политика Трампа, вероятно, будет направлена на углубление конкуренции с Китаем в сфере экономики. Тогда американцы продолжат протекционистские меры, будут переносить производство США из Китая в Индию, Вьетнам, Таиланд или Филиппины и побуждать к этому своих союзников", - сказал аналитик в интервью Главреду.

При этом, по его словам, экономическая война для Китая еще хуже, чем настоящая.

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"А если США начнут выпиливать Китай из мировых экономических цепочек, ограничивать торговлю китайских компаний, это будет приводить к обострению и конфронтации", - считает Октисюк.

Как сообщал Главред, Анатолий Октисюк объяснил, кто был бы лучшим президентом США для Украины - Джо Байден или Дональд Трамп.

Также он рассказал, что будет с помощью Украине в случае победы Трампа на выборах.

Кто такой Анатолий Октисюк Анатолий Октисюк - эксперт по политическим вопросам, соучредитель аналитического центра DemocracyHouse. До 2016 года - старший аналитик Международного центра перспективных исследований. Анализирует события в Украине и за ее пределами. Освещает вопросы о войне России против Украины.

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