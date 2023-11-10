Байден vs Трамп: эксперт объяснил, кто был бы лучшим президентом США для Украины

Во время первого избрания Трампа президентом США, в РФ кричали "Трамп – наш", а затем был принят ряд решений, невыгодных для России.

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Трамп для Украины будет худшим президентом, чем Байден - Анатолий Октисюк / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Белый дом

Даже если Дональд Трамп снова займет кабинет в Белом доме после выборов 2024 в США, это может и не сыграть на руку стране-агрессору России. Такое мнение озвучил политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse Анатолий Октисюк.

Он напомнил, что во время первого избрания Трампа президентом США в РФ тоже ездили с американскими флагами, кричали "Трамп – наш", а затем в результате был принят ряд решений, невыгодных для России.

"Это были, в том числе, и санкционные решения за оккупацию РФ Крыма и Донбасса, и региональные договоренности по Сирии, которые не отвечали интересам россиян. Поэтому то, что говорит Трамп, не обязательно будет реализовано на практике. Потому что он не сможет единолично ломать институты так, как он это пытался делать во время своей каденции", - сказал аналитик в интервью Главреду.

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По его словам, если Трамп станет президентом во второй раз, "будет еще более сильное сопротивление, и ему нужно будет считаться с предохранителями, как минимум, в Сенате".

"Поэтому я пока не стал бы вдаваться в пессимизм", - сказал Октисюк, но добавил, что Трамп для Украины будет худшим президентом, чем Байден.

"Потому что Украина – это, по сути, "ребенок" Байдена. Ведь никто из американских президентов никогда не был так глубоко вовлечен в украинскую повестку дня, и никто из них так много не сделал для Украины, как Байден", - отметил эксперт.

Октисюк считает странной позиция значительной части республиканцев относительно выделения военной помощи Украине.

"Раньше именно Республиканская партия США всегда была лоббистом выделения военной помощи для партнеров. Стоит сказать, что и нынешние республиканцы уже не такие, как прежде. Потому что они всегда получали финансирование от крупных оружейных компаний, то есть всегда были лоббистами увеличения оборонных расходов, поддерживали проведение разного рода военных кампаний. То есть всегда были "ястребами", потому что именно при консерваторах Америка всегда воевала и начинала все региональные кампании, к участию в которых были привлечены американцы", - добавил аналитик.

Кто такой Анатолий Октисюк Анатолий Октисюк - эксперт по политическим вопросам, соучредитель аналитического центра DemocracyHouse. До 2016 года - старший аналитик Международного центра перспективных исследований. Анализирует события в Украине и за ее пределами. Освещает вопросы о войне России против Украины.

Заявления Трампа о войне в Украине

В сентябре 2023 года экс-глава США Дональд Трамп заявил, что якобы способен закончить войну в Украине всего за "24 часа".

Президент Владимир Зеленский пригласил Дональда Трампа в зону боевых действий. Таким образом украинский лидер сможет убедить Трампа "за 24 минуты", что завершить полномасштабное вторжение РФ так быстро не получится.

Бывший президент США Трамп отказался приехать в Украину с визитом по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, он считает это неуместным.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на поддержку США независимо от того, кто станет победителем избирательной гонки. При этом, по словам главы государства, у украинцев есть определенная тревога касательно некоторых республиканцев, которые требуют сократить поддержку Украины.

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