Украинский президент пригласил Трампа приехать в Украину в ответ на его заявление, что он якобы "сможет завершить войну за 24 часа".

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Трамп ответил Зеленскому и побоялся приехать в Киев/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента Украины

Бывший президент США Дональд Трамп отказался приехать в Украину с визитом по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, он считает неуместным приезжать в такое время. О таком ответе Трампа сообщает Newsmax.

Комментируя приглашение украинского президента о приезде, Трамп сказал, что он "очень уважает президента Зеленского", но считает неуместным ехать в Украину в это время.

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"С ним сейчас имеет дело администрация Байдена, и мне бы не хотелось создавать конфликт интересов", – сказал Трамп.

Напомним, ранее Трамп заявил, что если его переизберут на пост президента США, то он якобы сможет завершить войну в Украине за 24 часа.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на такое заявление и пригласил бывшего американского президента приехать в Украину.

"Я приглашаю Трампа, если он сможет приехать сюда, мне понадобится 24 минуты, чтобы объяснить ему, что он не может управлять этой войной", – сказал Зеленский.

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