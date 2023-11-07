Трамп ответил Зеленскому и побоялся приехать в Киев

Бывший президент США Дональд Трамп отказался приехать в Украину с визитом по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.
По его словам, он считает неуместным приезжать в такое время. О таком ответе Трампа сообщает Newsmax.
Комментируя приглашение украинского президента о приезде, Трамп сказал, что он "очень уважает президента Зеленского", но считает неуместным ехать в Украину в это время.
"С ним сейчас имеет дело администрация Байдена, и мне бы не хотелось создавать конфликт интересов", – сказал Трамп.
Напомним, ранее Трамп заявил, что если его переизберут на пост президента США, то он якобы сможет завершить войну в Украине за 24 часа.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на такое заявление и пригласил бывшего американского президента приехать в Украину.
"Я приглашаю Трампа, если он сможет приехать сюда, мне понадобится 24 минуты, чтобы объяснить ему, что он не может управлять этой войной", – сказал Зеленский.
Читайте также:
- РФ накапливает ракеты: Рассвет назвал дату возможных ударов по Украине
- Оккупанты минируют критическую инфраструктуру на Херсонщине - ГУР
- Был участником Революции Достоинства и ушел на фронт: погиб известный украинский писатель