Был участником Революции Достоинства и пошел на фронт: погиб известный украинский писатель

На фронте погиб писатель Максим Петренко, воевавший в рядах Нацгвардии. Летом 2022 года его объявили пропавшим без вести, но близкие надеялись, что он в плену. 6 ноября экспертиза ДНК подтвердила гибель бойца.
Трагическую новости сообщила в Facebook книжная обозреватель Анна Скорина. Прощание с защитником Украины состоится в конце недели.
"Максим Петренко, автор книги "Спокойной ночи" погиб. Мы надеялись и верили, что то, что он пропал без вести, означает, что он в плену. Чуда не произошло… Единственное, что я знаю, пока это подтверждение из части, где служил Макс. Экспертиза ДНК подтвердила, что это Макс и из части выехали в Днепр за Максом. Похороны планируют в конце недели", – сообщила она.
Максим участвовал в Революции Достоинства, в апреле 2014 года ушел добровольцем на фронт. После начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ снова встал на защиту Украины.
Служил в батальоне оперативного назначения имени Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого при Национальной гвардии Украины.
В 2016 году Петренко демобилизовался, вернулся к преподаванию и написал книгу "Спокойной ночи". Это роман-дневник о войне, описывающий период от последних дней Революции Достоинства в конце февраля 2014 года до дня возвращения автора на ротацию – 24 июня того же года.
В июне 2019-го Максим Петренко презентовал свою книгу на открытии мемориала в Славянске, где он сам участвовал в боевых действиях.
За две недели до начала полномасштабного вторжения Петренко защитил кандидатскую диссертацию и стал заведующим кафедрой компьютерной инженерии университета "Украина".
Как сообщал Главред, в результате удара российских захватчиков по украинским бойцам в Запорожской области 3 ноября погиб военный Юрий Глодан, чью семью ранее убила российская ракета в Одессе.
Ранее в боях с российскими оккупантами погиб музыкант - участник украинской панк-группы Серцевий напад Михаил "Майкл" Балахтар.
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