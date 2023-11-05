Оккупанты уничтожили всю семью: погиб военный, жену и дочь которого убила ракета РФ

Юрий ушел на фронт после того, как его жену Валерию и 3-месячную дочь Киру убила ракета оккупантов. В результате удара захватчиков по военным Юрий погиб.

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Погиб военный Юрий Глодан, семью которого убила ракета РФ/ соцсети Юрий Глодан, Instagram underwonderwow

В результате удара российских захватчиков по украинским бойцам в Запорожской области 3 ноября погиб военный Юрий Глодан, чью семью ранее убила российская ракета в Одессе.

О гибели воина сообщил в Facebook предприниматель Александр Яковенко. Он напомнил трагическую историю семьи погибшего бойца, после которой тот отправился на фронт.

"Я не общался с ним близко, но почти каждый одессит знает эту семью. Юра – муж, отец, воин, пекарь и коллега в проекте Make My Cake, Одесса, где я совладелец. Именно он делал известные в Одессе паски от нашей кондитерской – этот день был его первым выходным, он вышел в магазин, когда вернулся, его мир был разрушен", – рассказал Александр о трагическом дне гибели семьи Юрия. видео дня

В тот день, 23 апреля 2022 года, российская ракета попала в жилой комплекс "Тирас" в Одессе. Вражеская атака оборвала жизнь жены Юрия Валерии, их 3-месячной дочери Киры и бабушки Людмилы – мамы Валерии. После потери семьи Юрий ушел на фронт.

"Он поступил, как достойный мужчина украинской нации – пошел в ВСУ, сначала АЗОВ, потом 3-я штурмовая. Сегодня мы узнали, что он погиб, защищая свою страну. Светлая память, человек с большим сердцем. Центр Европы. 21 век. История украинской семьи", – написал Александр Яковенко.

Юрий Глодан с женой Валерией. Ее жизнь оборвала ракета РФ 23 апреля 2022 года/ Instagram underwonderwow

Юрий Глодан с дочерью Кирой, которая погибла вместе с мамой и бабушкой во время ракетного удара РФ / Instagram underwonderwow

Ракетный удар оккупантов по украинским военным на Запорожье

Напомним, 3 ноября на Запорожье РФ ударила по скоплению бойцов ВСУ, было много погибших и раненых. В Запорожской области оккупанты РФ нанесли удар по защитникам Украины, которые собрались на награждение в честь Дня артиллерии. Предварительно речь может идти о более 20 погибших.

В ВСУ подтвердили удар по военным 128 бригады. Оккупанты ударили ракетой "Искандер-М" по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, в результате чего погибли военнослужащие, также ранения различной степени тяжести получили и местные жители.

В Центре стратегических коммуникаций ВСУ отметили, что сейчас продолжается выяснение обстоятельств. Министр обороны Украины Рустем Умеров также отреагировал на трагедию. Он поручил провести проверку по факту трагедии.

Журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что на Запорожье от ракетного удара погиб один из лучших артиллеристов ВСУ. Дмитрий Милютин добровольцем участвовал в АТО, а после начала полномасштабного вторжения снова пошел на фронт воевать.

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