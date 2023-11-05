ВСУ отразили "мясные штурмы" РФ и "покрошили" сотни россиян вместе с техникой

За минувшие сутки враг нанес восемь авиационных ударов и 26 артобстрелов на Таврическом направлении.

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ВСУ бьют врага на фронте / Коллаж: Главред, фото: 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого

На Таврическом направлении за минувшие сутки враг нанес восемь авиационных ударов и 26 артобстрелов, при этом произошло 42 боевых столкновения, большинство из которых — около Марьинки, сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун.

Враг продолжает тактику "мясных штурмов" и бережет свою технику. Об этом сообщает АрміяInform.

"В общей сложности в зоне ответственности нашей группировки оккупанты потеряли 413 человек, 1 оккупант сдался в плен", - говорится в сообщении. видео дня

Также Силы обороны уничтожили 12 единиц военной техники врага. В частности:

1 танк;

4 ББМ;

2 артсистемы;

3 БПЛА;

2 автомобиля;

3 склада боеприпасов.

Ситуация на фронте:

Ранее сообщалось, что ВСУ продвинулись вперед под Бахмутом и закрепляются на новых рубежах. Российские войска безуспешно пытались вернуть утраченные позиции под Бахмутом.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ нацелились на освобождение ключевого города. По мнению Романа Свитана, у ВСУ будет возможность форсирования Днепра.

Как сообщалось ранее, войска РФ охватил страх прорыва ВСУ, поскольку оккупанты понимают, что силы обороны Украины все ближе к Токмаку. В разведке Британии заявили, что на подступах к захваченному городу россияне строят дополнительные укрепления и усиливают их. Российские военные эвакуируют свои семьи.

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