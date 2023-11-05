ВСУ нацелились на освобождение ключевого города: Свитан назвал направление

После ухудшения погодных условий на востоке продвижение российских оккупантов будет затруднено, заявил летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан.
"Двигаться будет нельзя. То есть фронт на Донбассе замрет, его остановит погода. А мы будем двигаться на западном направлении", - подчеркнул он в интервью Obozrevatel.
Эксперт говорит о том, что у ВСУ будет возможность форсирования Днепра и продвижения по левому берегу в сторону оккупированного РФ Токмака Запорожской области на пересечение железной дороги.
"В принципе это возможно и во время дождей, потому что подстилающая поверхность там не такая, как на Донбассе, там гусеничной технике легко продвигаться даже в дождь", - не исключает он.
В то же время собеседник не исключает, что в случае предоставления Украине ATACMS и M26, по каждому объекту врага на любой оккупированной территории Украины может быть нанесен удар.
"Так что еще до Нового года мы можем увидеть продвижение в сторону железной дороги, идущей на Токмак. Это основная линия, по которой перебрасывается техника. А выйдя на железную дорогу, мы фактически сможем установить контроль над российским сухопутным коридором. Этого уже будет достаточно", - добавил Свитан.
Кто такой Роман Свитан
Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.
Ранее сообщалось о том, что Россия частично вывела войска из Токмака. На фоне наступления Сил обороны Украины в Запорожской области российским оккупантам приходится проводить частичную эвакуацию, сказал Иван Федоров.
Напомним, ранее появился прогноз о том, что ВСУ могут освободить Токмак и выйти к Азовскому морю. От судьбы Токмака в значительной мере зависит исход всей нашей летне-осенней наступательной кампании ВСУ, считает Евгений Дикий.
Как сообщалось ранее, войска РФ охватил страх прорыва ВСУ, поскольку оккупанты понимают, что силы обороны Украины все ближе к Токмаку. В разведке Британии заявили, что на подступах к захваченному городу россияне строят дополнительные укрепления и усиливают их. Российские военные эвакуируют свои семьи.
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