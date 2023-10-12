Россия частично вывела войска из Токмака: мэр Мелитополя рассказал подробности

На фоне наступления Сил обороны Украины в Запорожской области российским оккупантам приходится проводить частичную эвакуацию, сказал Иван Федоров.

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Враг вывез некоторые свои подразделения из Токмака и Молочанска - Федоров / Коллаж: Главред, фото: Запорожская ОВА, Генштаб ВСУ

Оккупационные войска агрессора России в условиях контрнаступления ВСУ в Запорожской области вывели часть своих подразделений с захваченного Токмака и переместили их в другие города региона. Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Как сообщает Радио Свобода, он рассказал о том, что россияне вывели часть своих подразделения из Токмака и Молочанска.

"Каждый день наши военные продвигаются шаг за шагом на запорожском направлении в сторону Мелитополя. Какую тенденцию мы имеем по врагам? Прежде всего, сегодня мы уже можем подтверждать информацию, что враг вывез некоторые свои подразделения из Токмака, Молочанска. К примеру, из Токмацкого нелегального "исполкома" вывезли почти половину сотрудников, может даже больше", - сказал Федоров. видео дня

Кроме того, он добавил, что эвакуируют некоторые подразделения ФСБ и вывозят родственников российских военных.

"Также эвакуировали некоторые образовательные учреждения, эвакуировали некоторые подразделения ФСБ и своих родственников все военные также вывезли. К сожалению, пока они перевозят их во временно оккупированный Мелитополь. Но я уверен, что это точно ненадолго", - подчеркнул Иван Федоров.

Ситуация вокруг Токмака

Освобождение Токмака и Мелитополя – вопрос времени, считает бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж. По его словам, для этого ВСУ нужно разрушить логистику оккупантов, которая ведет в Токмак и взять город в полуокружение.

Войска РФ охватил страх прорыва ВСУ, поскольку оккупанты понимают, что силы обороны Украины все ближе к Токмаку. В разведке Британии заявили, что на подступах к захваченному городу россияне строят дополнительные укрепления и усиливают их. Российские военные эвакуируют свои семьи.

ВСУ могут освободить Токмак и выйти к Азовскому морю, считает бывший командир батальона Айдар Евгений Дикий. Как полагает эксперт, чтобы достичь продвижения, нужно разрушить вторую линию российской "обороны" врага. Тогда армия Украины приблизится к Крыму.

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