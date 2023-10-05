Освобождение Токмака и Мелитополя – вопрос времени: Маломуж назвал решающий фактор

Войска РФ на Мелитопольском направлении не располагают большими возможностями – окопы, блиндажи и противотанковые рвы им не помогут, считает Николай Маломуж.

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ВСУ нужно перерезать логистику врага в Токмак и взять город в полуокружение - Маломуж / Коллаж: Главред, фото: Главред, DeepState

Силам обороны Украины на Мелитопольском направлении нужно разрушить логистический путь в Токмак Запорожской области и взять его в полуокружение. Такой шаг станет решающим фактором, после чего освобождение Токмака и Мелитополя станет лишь вопросов времени. Об этом заявил бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж.

В интервью Obozrevatel он рассказал о том, что главная задача ВСУ на данном направлении – ликвидация пути логистики в Токмак и взятие города в полуокружение. После этого освобождение и Токмака, и Мелитополя, станет лишь делом времени.

"Это будет решающим фактором. Затем освобождение Токмака и Мелитополя будет только вопросом времени. Дальше мы будем развивать наступление на юг. Потому что группировка оккупанта, лишенная средств, техники, боеприпасов и поддержки живой силой, обречена на провал", – сказал Маломуж и добавил, что защитные редуты не помогут оккупантам, поскольку у них нет серьезных военных возможностей. видео дня

Анализируя ситуацию, бывший высокопоставленный военный провел аналогию с освобождением Херсона, когда ВСУ окружили город, и российским войскам пришлось оттуда уйти в рамках "жеста доброй воли". Сейчас могут проводиться операции со стороны Херсона с целью окружения большой секторальной группировки оккупационных сил РФ.

"Но это более далекая, стратегическая перспектива. Сейчас вопрос тактический – преодолеть укрепи сооружения врага. Но операцию следует провести грамотно. Я считаю, что не нужно сильно вгрызаться в оборону, это тяжелый формат и не всегда эффективен. Необходимо проводить системные огневые удары, диверсионные операции, возможно высадку великого десанта ССО в этот регион. Это лишит врага возможности что-либо делать – и защищаться, и использовать какие-то оборонительные сооружения", - подчеркнул Николай Маломуж.

Контрнаступление ВСУ

ВСУ продолжают контрнаступление на юге и закрепляются на новых позициях, сказал представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун. По его словам, войска продвинулись западнее Работино Запорожской области и уничтожают там вражеские силы.

У ВСУ есть 6-8 недель, чтобы достичь успеха в рамках текущей контрнаступательной операции, считает представитель Белого дома Джон Кирби. По его мнению, в следующие 2 недели погода ухудшится, и это отразится на динамике операций. В США надеются на дальнейшие успехи украинской армии.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ВСУ продвигаются, но есть три проблемы. В частности, силы обороны Украины сталкиваются с минными полями, а также испытывают дефицит в боеприпасах и зенитных средствах. Также войска ждет сложная зима на поле боя.

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