У ВСУ есть 6-8 недель: у Байдена сделали прогноз о погоде и контрнаступлении

Ориентировочно через 2 недели погодные условия в Украине ухудшатся, и это может усложнить ведение боевых действий, сказал представитель Белого дома Джон Кирби.

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Погода не будет мешать ВСУ наступать еще 1,5-2 месяца - Белый дом / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 53-я ОМБр

Погода в Украине не будет мешать контрнаступлению ВСУ примерно еще 6-8 недель. Спустя 2 недели погодные условия ухудшатся и могут усложнить наступательные операции. В США хотели бы, чтобы за данный период времени Силы обороны достигли успеха на поле боя. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

В ходе брифинга в Белом доме он рассказал о том, что в течение полутора-двух месяцев ВСУ смогут продолжать наступательный действия. Приблизительно спустя 2 недели погодные условия ухудшатся, и это может усложнить боевые операции.

Также Кирби добавил, что США в течение 6-8 недель ожидают "хорошей погоды" и рассчитывают на успех сил обороны Украины.

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Украина надлежащим образом использует ресурсы США

Кроме того, представитель Госдепа добавил, что Вашингтон не фиксирует признаков ненадлежащего использования американской военной помощи.

"Нет никаких признаков того, что в Украине имела место какая-либо распространенная коррупция или ненадлежащее использование ресурсов США", - подчеркнул Джон Кирби.

Война России против Украины

Пентагон готов передать ВСУ ракеты ATACMS, сообщил помощник министра обороны США по вопросам закупок Дуглас Буш. По его словам, список ракет, которые должны передать Украине, уже определен.

ВСУ будут абсолютно переоснащены, рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Как сказал чиновник, война агрессора России против Украины запустила процесс модернизации армии.

Армия РФ активизируется на 3 направлениях, сказал майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. По его словам, речь идет о Бердянске, Мелитополе и Волновахе.

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