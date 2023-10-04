Армия РФ активизируется на 3 направлениях: майор запаса ВСУ назвал главную задачу врага

Оккупанты, в частности, попытаются удержать под контролем железнодорожную ветку, по которой происходит снабжение их группировки в Крыму.

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Армия РФ активизируется на трех направлениях, отмечает Алексей Гетьман/ коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Facebook

Российские оккупанты в ближайшие недели вероятно усилят свои позиции на юге Украины. Они могут активизироваться на трех направлениях – Бердянск, Мелитополь, Волноваха.

Сейчас враг пытается атаковать возле Клещиевки и Андреевки в Донецкой области, пытаясь выбить украинских военных с господствующих высот. Для этого оккупанты даже задействовали часть новосозданной так называемой резервной 25-й армии. Но эти вражеские атаки не увенчаются успехом. Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман, сообщает "Обозреватель".

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Он прогнозирует, что в октябре российские захватчики сконцентрируют основные усилия на усилении своих позиций на юге нашей страны. При этом одной из основных задач оккупантов будет удержать под контролем железнодорожную ветку, которая соединяет Токмак, Волноваху и Джанкой. Именно этой веткой железной дороги захватчики осуществляют поставки своей группировки во временно оккупированном Крыму.

В то же время ветеран войны подчеркнул, что осенние дожди не окажут существенного влияния на движение украинских военных.

"Если пройдет дождь, после него определенное время действительно трудно двигаться по бездорожью тяжелой техникой, она может завязнуть. Но это не значит, что мы прекратим наши наступательные действия, прекратим боевые операции. Есть много дел, ожидая, пока почва станет твердой. Перегруппировка, контрбатарейная борьба, авиационные удары и тому подобное", – подытожил он.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что ВСУ пошли вперед на юге - "покрошили" сотни россиян и продвинулись вперед. На Таврическом направлении за сутки уничтожено 20 единиц военной техники противника.

Также ранее сообщалось, что оккупантов РФ в наказание переводят в отряды "Шторм Z". Отряды "Шторм Z" состоят из 100-150 человек и являются частью регулярных подразделений армии РФ. В армии оккупантов РФ эти подразделения выполняют роль штрафных батальонов сталинских времен.

Военный эксперт портала Defense Express Иван Киричевский отмечает, что России хватит собственного оружия еще на 2-3 года войны. К сожалению, в РФ еще достаточно собственного оружия для длительного продолжения боевых действий, и у оккупантов сейчас нет острой необходимости просить оружие у кого-то.

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