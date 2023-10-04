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России хватит собственного оружия еще на 2-3 года войны – Киричевский

Алёна Воронина
4 октября 2023, 02:40
К сожалению, в РФ еще достаточно собственного оружия для длительного продолжения войны, и у оккупантов сейчас нет острой необходимости просить оружие у кого-то.

Российские военные, Иван Киричевский
России хватит собственного оружия еще на 2-3 года войны, отмечает военный эксперт Киричевский/ коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, соцсети

Российские оккупанты с помощью имеющегося у них собственного оружия могут продолжать боевые действия еще на протяжении 2-3 лет. И это при условии, если им не удастся возобновить производство танков или бронетранспортеров в тех масштабах, которые им нужны.

Такое мнение высказал военный эксперт портала Defense Express Иван Киричевский в интервью Главреду. Он отметил: если оценивать по той интенсивности боев, которая есть сейчас или была летом, то рассчитывать на эффект в планировании боевых действий до 2025 года россияне, к сожалению, могут.

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"И это еще если просто делать поправку на то, что производство снарядов у них ускорится не так, как хотелось бы россиянам, да и в бронетехнике ситуация у них не слишком радужная. Если они не смогут возобновить производство танков или бронетранспортеров в тех масштабах, как им надо, то их на 2-3 года еще хватит", – отметил военный эксперт.

По его словам, с артиллерией у страны-агрессора России ситуация более специфическая, потому что на бумаге у них на хранении может быть более 15 000 систем, но не известно, сколько с этим систем вообще могут стрелять.

"Что с того реально может стрелять – вопрос открытый, потому что на бумаге у них вон сколько много артиллерии, но почему-то россияне были вынуждены прошлой зимой снять с хранения гаубицы Д-1 времен Второй мировой войны. Было ли это связано с тем, что Д-1 оказались в лучшем состоянии, чем некоторые экземпляры Мста-Б мцб и Гиацинт-Б советских времен, или, возможно, потому, чтобы поскорее утилизировать старые", – сказал Киричевский.

Он добавил, что, к сожалению, в любом случае у россиян есть ресурсная подушка еще минимум на два года войны при такой интенсивности. При этом имеется в виду ведение войны, опираясь лишь на собственные запасы оружия и собственные финансовые ресурсы, и не прося ни у кого оружия.

"К сожалению, они начинают искать способы обойтись без использования интенсивного огня. И когда у них на фронте где-то массово появляются "Ланцеты", это тоже стоит считать заменителем артиллерии. Поэтому у них нет настолько острой необходимости просить оружие у кого-то, как это иногда могут подавать западные аналитики", – отметил военный эксперт.

Кто такой Иван Киричевский

Иван Киричевский – журналист, эксперт Defense Express. Освещает темы украинско-российских отношений, ситуации в Беларуси, Польше, Азербайджане, Армении и других странах.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что россияне пошли в штурм позиций ВСУ возле Андреевки и ивового. Российские оккупанты пытались отвоевать утраченные позиции в районе Андреевки, однако штурм провалился. Агрессор нанес авиаудары по уже освобожденной Клещиевке Бахмутского направления.

Напомним, украинские военные отбили у оккупантов позиции под Работиным. Защитники Украины отбили позиции в системе окопов северо-западнее Роботино Запорожской области в период между 12 и 17 сентября и сейчас их удерживают. Об этом свидетельствуют географические кадры, опубликованные 2 октября, и спутниковые снимки, говорится в свежем отчете Института изучения войны.

В ночь на 3 октября РФ атаковала юг и восток Украины. Силы ПВО сбили над Днепропетровской областью 13 дронов-камикадзе и одну крылатую ракету. Но в результате падения обломков в Днепре загорелось частное предприятие, гараж и авто. Спасатели оперативно потушили возгорание. Помимо этого обломки сбитого дрона упали на территории промышленного предприятия в Павлограде – туда же произошло и попадание.

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