Россияне пошли в штурм позиций ВСУ возле Андреевки и Вербового: чем закончилось

Российские оккупанты сосредоточились на возвращении утраченных позиций любой ценой.

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ВСУ отбили все атаки противника / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 53 отдельная механизированная бригада

Российские оккупанты пытались отвоевать утраченные позиции в районе Андреевки, однако штурм провалился. Агрессор нанес авиаудары по уже освобожденной Клещиевке Бахмутского направления.

В течение суток враг ходил в атаки на шести направлениях фронта, говорится в вечерней сводке Генштаба.

ВСУ отбили атаку РФ в районе Макеевки Луганской области, враг ударил по городу с артсистем.

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На Авдеевском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе восточнее Степного Донецкой области.

Также зафиксированы провальные атаки противника в районе Марьинки, Новомихайловки, Старомайорского, Равнополя Донецкой области. На Запорожском направлении - в районе западнее Вербового.

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Ранее в войсках "Таврии" констатировали, что российские оккупанты за последние несколько дней увеличили количество атак в два раза. Враг пытался вернуть позиции в районе Работино, давил в районе Вербового, Новоселовки и Степного Запорожской области.

В этих боях ВС РФ теряют много техники и живой силы. Общие потери противника на Таврическом направлении составили еще - 306 оккупантов.

В командовании ВСУ также заметили активизацию новых подразделений врага на Марьинском направлении.

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