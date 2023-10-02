РФ пытается вернуть утраченные позиции: стянула резервы и бросила их на штурм

Количество боеприкосновений выросло почти в два раза за последние дни, рассказал Александр Штупун.

https://glavred.info/ukraine/rf-pytaetsya-vernut-utrachennye-pozicii-styanula-rezervy-i-brosila-ih-na-shturm-10504969.html Ссылка скопирована

ВСУ отражают вражеское наступление / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, 92 ОМБр

Российские оккупанты пытаются вернуть утраченные позиции, за последние несколько дней увеличили количество атак вдвое, сообщил пресс-секретарь Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

"В настоящее время продолжаются активные боевые действия. Враг пытается вернуть утраченные позиции в районе Работино. Если говорить о зоне ответственности ОСУВ "Таврия" в целом, то враг увеличил свое давление", - цитирует его zn.ua.

Украинский офицер подчеркнул, что оккупанты пытались восстановить утраченное положение возле Авдеевки, давить на Марьинку и улучшить положение в районе Вербового, Новоселовки и Степового в Запорожской области.

видео дня

"Если статистически сравнивать, то количество боеприкосновений выросло почти в два раза", - добавил Штупун.

Ранее сообщалось о том, что РФ стянула "элитные" части и технику. Операция украинских защитников в Бахмуте может начаться лишь после того, как она будет тщательно спланирована, отметил Илья Евлаш.

Напомним, ранее сообщалось о том, что враг устроил штурм, но получил по зубам от ВСУ. На Лимано-Купянском направлении противник возобновил свои штурмовые действия.

Напомним, ранее сообщалось о том, что бойцы ВСУ могут взять войска РФ в Бахмуте в полуокружение. Российские оккупанты в районе Бахмута столкнулись с проблемой логистики, поскольку ВСУ обстреливают трассу Бахмут – Горловка, сказал Илья Евлаш.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.