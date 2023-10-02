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РФ пытается вернуть утраченные позиции: стянула резервы и бросила их на штурм

Алексей Тесля
2 октября 2023, 09:36 обновлено 2 октября, 09:36
Количество боеприкосновений выросло почти в два раза за последние дни, рассказал Александр Штупун.
РФ пытается вернуть утраченные позиции: стянула резервы и бросила их на штурм
ВСУ отражают вражеское наступление / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, 92 ОМБр

Российские оккупанты пытаются вернуть утраченные позиции, за последние несколько дней увеличили количество атак вдвое, сообщил пресс-секретарь Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

"В настоящее время продолжаются активные боевые действия. Враг пытается вернуть утраченные позиции в районе Работино. Если говорить о зоне ответственности ОСУВ "Таврия" в целом, то враг увеличил свое давление", - цитирует его zn.ua.

Украинский офицер подчеркнул, что оккупанты пытались восстановить утраченное положение возле Авдеевки, давить на Марьинку и улучшить положение в районе Вербового, Новоселовки и Степового в Запорожской области.

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"Если статистически сравнивать, то количество боеприкосновений выросло почти в два раза", - добавил Штупун.

Ранее сообщалось о том, что РФ стянула "элитные" части и технику. Операция украинских защитников в Бахмуте может начаться лишь после того, как она будет тщательно спланирована, отметил Илья Евлаш.

Напомним, ранее сообщалось о том, что враг устроил штурм, но получил по зубам от ВСУ. На Лимано-Купянском направлении противник возобновил свои штурмовые действия.

Напомним, ранее сообщалось о том, что бойцы ВСУ могут взять войска РФ в Бахмуте в полуокружение. Российские оккупанты в районе Бахмута столкнулись с проблемой логистики, поскольку ВСУ обстреливают трассу Бахмут – Горловка, сказал Илья Евлаш.

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война России и Украины контрнаступление ВСУ
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