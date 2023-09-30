Бойцы ВСУ могут взять войска РФ в Бахмуте в полуокружение: названо условие

Силы обороны Украины могут взять оккупационные войска агрессора России в Бахмуте в полуокружение. Для реализации такой цели нужно отбить у оккупантов северный фланг вблизи города. Там россияне уже столкнулись с проблемами в логистике, поскольку ВСУ обстреливают трассу Бахмут – Горловка. Об этом заявил представитель Восточной группировки Илья Евлаш.
В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что войска РФ попадут в полуокружение, если ВСУ удастся отбить северный фланг на Бахмутском направлении.
"Враг понимает всю необходимость северного фланга близи Бахмута, поскольку его потеря может привести к полуокружению уже реального, а не только огневого. Дальше это может приводить к разным последствиям, конечно, противнику будет труднее обороняться, когда со всех сторон будут наши силы", - отметил Евлаш.видео дня
Также он добавил, что на северном фланге захватчики пользуются тактикой динамической защиты и пытаются атаковать. При этом они сталкиваются с проблемам и в логистике, поскольку ВСУ держат под огневым контролем трассу Бахмут – Горловка.
"Это усложняет ему использование этой артерии, враг пытается использовать другие логистические маршруты, в частности, ведущие с временно оккупированной территории", - подчеркнул Илья Евлаш.
Ситуация на Бахмутском направлении
ВСУ продвинулись на Донбассе и освободили новые территории под Бахмутом, рассказали в американском Институте изучения войны. По данным аналитиков, войска пытались перерезать оборону российских оккупантов вдоль железной дороги к востоку от Клещиевки.
Россия меняет тактику под Бахмутом, рассказал заместитель командира 2-го штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко. По его словам, противник все больше использует беспилотники и пытается подавить украинские опорный пункты.
ВСУ сдерживают оккупантов под Бахмутом и наступают на двух направлениях, сообщили в Генштабе. Отражаются атаки российских захватчиков и на других участках фронта.
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