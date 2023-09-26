ВСУ продвинулись на Донбассе и освободили новые территории под Бахмутом

Украинские войска пытались перерезать оборону оккупантов вдоль железной дороги к востоку от Клещиевки.

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ВСУ продвигаются на Донбассе / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада

Новые территории освободили украинские войска на Бахмутском направлении в Донецкой области.

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш сообщил, что украинские войска освободили дополнительно 2 км территории на Бахмутском направлении. Об этом идет речь в сообщении Института изучения войны (ISW).

Уточняется, что по сообщению минобороны РФ, подразделения российской южной группировки войск якобы отразили украинские атаки вблизи Майорского (20 км к югу от Бахмута).

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В свою очередь российские пропагандисты утверждают, что украинские войска пытались прорвать оборонительные позиции оккупантов вдоль железной дороги к востоку от Клещиевки, а также контратаковали вблизи Орехово-Василевки после того, как россияне якобы захватили населенный пункт. Однако ISW до сих пор не видела визуального подтверждения того, что российские войска захватили Орехово-Василевку.

Вместе с тем по данным Генштаба ВСУ российские силы совершили неудачные атаки вблизи Клищиевки и к востоку и юго-востоку от Богдановки. Российский "военкор" заявил, что войска РФ контратакуют вблизи Курдюмовки.

Карта боев / understandingwar

В сообщении также отмечается, что 25 сентября российские войска продолжили безуспешные наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк. Генштаб Украины сообщил, что оккупанты пытались отбить утраченные позиции вблизи Новомихайловки.

Также по данным российских "военкоров", войска РФ атаковали у Марьинки и на южных подступах к Авдеевке, однако результат наступления неизвестен.

Ранее в Институте изучения войны раскрыли, что российский президент-диктатор Владимир Путин отдал приказ министру обороны Сергею Шойгу остановить контрнаступление ВСУ и вернуть инициативу на фронте российским войскам.

Напомним, ранее военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан рассказал, чем важно освобождение Андреевки Донецкой области и какие преимущества дает контроль над этим населённым пунктом. По его словам, Андреевка - один из череды населённых пунктов на левом берегу Бахмутки, которая идёт от Бахмута в сторону Горловки, чередуясь с высотами, которые сейчас занимают украинские военные.

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