УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ продвинулись на Донбассе и освободили новые территории под Бахмутом

Алексей Тесля
26 сентября 2023, 08:19 обновлено 26 сентября, 08:19
Украинские войска пытались перерезать оборону оккупантов вдоль железной дороги к востоку от Клещиевки.
ВСУ продвинулись на Донбассе и освободили новые территории под Бахмутом
ВСУ продвигаются на Донбассе / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада

Новые территории освободили украинские войска на Бахмутском направлении в Донецкой области.

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш сообщил, что украинские войска освободили дополнительно 2 км территории на Бахмутском направлении. Об этом идет речь в сообщении Института изучения войны (ISW).

Уточняется, что по сообщению минобороны РФ, подразделения российской южной группировки войск якобы отразили украинские атаки вблизи Майорского (20 км к югу от Бахмута).

видео дня

В свою очередь российские пропагандисты утверждают, что украинские войска пытались прорвать оборонительные позиции оккупантов вдоль железной дороги к востоку от Клещиевки, а также контратаковали вблизи Орехово-Василевки после того, как россияне якобы захватили населенный пункт. Однако ISW до сих пор не видела визуального подтверждения того, что российские войска захватили Орехово-Василевку.

Вместе с тем по данным Генштаба ВСУ российские силы совершили неудачные атаки вблизи Клищиевки и к востоку и юго-востоку от Богдановки. Российский "военкор" заявил, что войска РФ контратакуют вблизи Курдюмовки.

Screenshot
Карта боев / understandingwar

В сообщении также отмечается, что 25 сентября российские войска продолжили безуспешные наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк. Генштаб Украины сообщил, что оккупанты пытались отбить утраченные позиции вблизи Новомихайловки.

Также по данным российских "военкоров", войска РФ атаковали у Марьинки и на южных подступах к Авдеевке, однако результат наступления неизвестен.

Ранее в Институте изучения войны раскрыли, что российский президент-диктатор Владимир Путин отдал приказ министру обороны Сергею Шойгу остановить контрнаступление ВСУ и вернуть инициативу на фронте российским войскам.

Напомним, ранее военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан рассказал, чем важно освобождение Андреевки Донецкой области и какие преимущества дает контроль над этим населённым пунктом. По его словам, Андреевка - один из череды населённых пунктов на левом берегу Бахмутки, которая идёт от Бахмута в сторону Горловки, чередуясь с высотами, которые сейчас занимают украинские военные.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Бахмут война России и Украины контрнаступление ВСУ
Реклама

Главное за день

ВСУ продвинулись на Донбассе и освободили новые территории под Бахмутом

ВСУ продвинулись на Донбассе и освободили новые территории под Бахмутом

08:19 Украина
В Кривом Роге прогремел взрыв: первые подробности

В Кривом Роге прогремел взрыв: первые подробности

07:00 Украина
Балтийский флот РФ деградировал из-за войны в Украине – ISW

Балтийский флот РФ деградировал из-за войны в Украине – ISW

06:50 Мир
Все главные новости

Последние новости

08:19

ВСУ продвинулись на Донбассе и освободили новые территории под Бахмутом

07:44

Германия в два раза сократит помощь беженцам: названы сроки

07:00

В Кривом Роге прогремел взрыв: первые подробности

06:50

Балтийский флот РФ деградировал из-за войны в Украине – ISW

06:35

Как правильно – "за пару хвилин" или "за кілька хвилин": Авраменко удивил ответом

Штурм Крыма начнётся в этом году, у войск РФ есть три способа покинуть полуостров – СвитанШтурм Крыма начнётся в этом году, у войск РФ есть три способа покинуть полуостров – Свитан
06:22

Очень важные акценты бюджета 2024мнение

05:20

Октябрь будет опасным: названо регионы, которые враг будет обстреливать в октябре

04:35

Гороскоп на октябрь 2023 для Овнов: что принесет второй месяц осениВидео

03:40

"Подбор ключей": Свитан раскрыл, почему прекратились атаки на Крымский мостВидео

Реклама
03:00

Будет нарасхват: 5 хитрых идей, как лучше всего есть сало

02:35

Что будет, если Запад прекратит поддерживать Украину: Свитан описал ужасный сценарийВидео

02:02

Пролежат дольше и не почернеют: эксперт дал идеальные советы по хранению бананов

01:30

Кому не рекомендуется есть сало: неожиданный ответ ошарашит опытных гурманов

00:10

Ефросинина раскрыла секрет своей молодости и стройности

25 сентября, понедельник
23:55

Задача для людей с чрезвычайным зрением: надо найти 4 лица на картинке

23:10

Курс доллара "взлетит" в ближайшее время: банкир рассказал, к чему готовиться украинцам

22:50

Это парализует весь флот: раскрыты последствия сокрушительного удара по штабу ЧФ в Крыму

22:14

В Севастополе прогремели взрывы, оккупанты перекрывали Крымский мост

22:03

Первая леди ответила, пойдет ли Зеленский на второй срок

21:47

Врежет почти 9-бальный шторм: Украину накрыла сильнейшая магнитная буря

Реклама
21:26

Война с Россией может длиться еще 10 лет: Свитан ошарашил прогнозомВидео

21:20

Нашли самый вкусный пирог "4 стакана": это уникальный рецепт от хозяек

21:08

Уже на этой неделе: США могут официально одобрить передачу Украине ATACMS

20:50

Белый дом требует от Украины выполнить пакет реформ для получения помощи - СМИ

20:40

Сергей Стерненко. Удар по Одессе и "месть" россиян за унижение в СевастополеВидеоВидеоблоги

20:29

"Цель только одна": Буданов назвал объекты в РФ, которые находятся под угрозой удара

20:24

Венгрия поставила Украине жесткий ультиматум: дерзкое заявление Орбана

20:12

Россия подтягивает резервы под Мелитополь: идут бои за освобожденные села

20:10

В России очередная "страшно красивая" мисс победила в конкурсе красоты

20:07

Гороскоп на завтра 26 сентября 2023: Весам – сила, Девам – море гнева

19:43

Расследованием журналистов о российском казино PIN-UP заинтересовались в США в Европе - СМИ

19:36

Малхаз Нодариевич Папиашвили досье

19:30

У россиян не останется ничего: полковник назвал яркий сценарий освобождения КрымаВидео

19:30

Как и Лорак - никому не нужна: в России не хотят идти на концерты певицы Лолиты

19:11

Чем заменить слово-паразит "тіпа": популяризатор языка озвучил украинские аналоги

19:10

Ракетный удар по Одессе: важны нюансимнение

18:38

Синоптики предупреждают об опасности: какой будет погода 26 сентября

18:29

"Бавовна" в Крыму только "на первом этапе", ВСУ "гасят" ПВО россиян - СвитанВидео

18:28

Оккупанты безжалостно пытали украинцев до смерти: ООН собрала доказательства

17:40

Балтийский флот теперь не может проводить крупные десантные операции - СМИ

Реклама
17:34

3 запрета, которые стоит соблюдать 27 сентября: приметы, которые защитят от беды

17:24

Без воды, под обстрелами: в Запорожской области нашёлся дядя Волочковой

17:09

Софи Лорен экстренно госпитализировали: что случилось

17:00

"Антироссийская вакханалия": в МИД РФ обвинили Пашиняна в "обрушении" связей

16:59

Оккупанты провально наступали под Бахмутом и понесли большие потери - разведка Британии

16:55

Церковный праздник 26 сентября: что нельзя делать на Иоанна Богослова

16:44

Пришел воевать с НАТО: бывший мэр российского города попал в плен к ВСУВидео

16:32

Будет теплее, чем раньше: прогноз погоды в Украине на октябрь

16:22

Домработница-профессионал показала самый простой способ чистки диванаВидео

16:17

Венсан Кассель закрутил роман с девушкой, похожей как две капли воды на его бывшую Кунаки

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять