Свитан назвал главное стратегическое направление для ВСУ на ближайшие месяцы

Будут ли украинские военные заходить в Горловку, решит главнокомандующий.

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Роман Свитан назвал главное стратегическое направление для ВСУ / Коллаж: Главред, фото: скриншот, 22 отдельная механизированная бригада

Военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан рассказал, чем важно освобождение Андреевки Донецкой области и какие преимущества дает контроль над этим населённым пунктом.

По его словам, Андреевка - один из череды населённых пунктов на левом берегу Бахмутки, которая идёт от Бахмута в сторону Горловки, чередуясь с высотами, которые сейчас занимают украинские военные.

"Южнее от Бахмута идёт Клещеевка, потом Андреевка, потом Курдюмовка и так дальше до Горловки. Это общее направление движения наших войск на ближайшие несколько месяцев, то есть одно из стратегических направлений. С заходом в Горловку или нет – это будет зависеть от решения главкома", - сказал Свитан во время чата на Главреде.

"Андреевка – один из населённых пунктов, который сначала попал в оперативное окружение с помощью артиллерии, в такой себе "огненный мешок", в который мы завели россиян, окружили и уничтожили. 3-я штурмовая бригада Билецкого отработала на отлично, полностью выполнив задание", - добавил военный эксперт.

Смотрите видео - Чат с Романом Свитаном на Главреде:

Освобождение Андреевки

Утром 15 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что Вооруженные силы Украины в ходе штурмовых действий завладели Андреевкой в Донецкой области, а также продолжали наступление и имеют частичный успех в районе Клещеевки.

В ходе операции оккупантов окружили и уничтожили. 72 омсбр РФ была полностью разбита. Украинские подразделения продолжают закрепляться на новых позициях.

Бои за Андреевку были сверхсложными, но населенный пункт имеет очень важное значение. Об этом заявил майор ВСУ, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин "Мосе".

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