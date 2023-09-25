Штурм Крыма начнётся в этом году, у войск РФ есть три способа покинуть полуостров – Свитан

Уничтожение армии РФ и освобождение Крыма и Донбасса возможно до осени 2024-го, а следующие 10 лет война будет идти на территории России, считает Роман Свитан.

https://glavred.info/article/shturm-kryma-nachnetsya-v-etom-godu-u-rossiyan-est-tri-sposoba-pokinut-poluostrov-svitan-10502794.html Ссылка скопирована

До нового года украинские войска войдут в Крым, и у россиян будет всего три способа покинуть полуостров – брассом, кролем и по-собачьи, считает полковник запаса Свитан / Главред

На сайте Главред состоялся чат с военным экспертом, полковником запаса Романом Свитаном. Общаясь с читателями, он рассказал, на каких направлениях фронта у российских войск самая дырявая оборона, когда ВСУ выйдут к побережью Азовского моря и прорвут сухопутный коридор в Крым, какие территории могут быть освобождены без западной авиации и дальнобойных ракет, как и когда будет освобождаться Крым, а также когда закончится война и развалится Россия.

Представляем стенограмму чата с Романом Свитаном.

Олег: Чем важно освобождение Андреевки Донецкой области? Какие преимущества нам дает контроль над этим населённым пунктом, какие проблемы создаёт врагу?

Роман Свитан: Это один из череды населённых пунктов на левом берегу Бахмутки, которая идёт от Бахмута в сторону Горловки, чередуясь с высотами, которые мы сейчас занимаем. Южнее от Бахмута идёт Клещеевка, потом Андреевка, потом Курдюмовка и так дальше до Горловки.

Это общее направление движения наших войск на ближайшие несколько месяцев, то есть одно из стратегических направлений. С заходом в Горловку или нет – это будет зависеть от решения главкома.

Андреевка – один из населённых пунктов, который сначала попал в оперативное окружение с помощью артиллерии, в такой себе "огненный мешок", в который мы завели россиян, окружили и уничтожили. 3-я штурмовая бригада Билецкого отработала на отлично, полностью выполнив задание.

Miroshka:На каком направлении сейчас у россиян хуже всего обстоят дела, где их оборона наиболее дырявая?

Роман Свитан: Это херсонское направление, левый берег Днепра и берег Каховского водохранилища.

Главред: А какая ситуация на других направлениях, по сравнению с херсонским?

Роман Свитан: Максимальное количество сил и средств у россиян сейчас в районе Купянска. Это самое ближнее плечо доставки военной амуниции от границы с Россией, всего несколько десятков километров. Плюс рядом значительный военный хаб – Валуйки, где сосредоточено большое количество сил и средств противника.

Чуть меньшее количество сил и средств противника сейчас сосредоточено в районе Бахмута и Донецка.

Минимальное количество сил противника за счёт большого плеча поставки – на запорожском фронте. Россияне пытаются усилить свою группировку войск здесь, но в результате постоянных боевых столкновений количество их войск только уменьшается. Да и плотность российских войск на этом участке постоянно снижается за счёт боевого соприкосновения с нашими войсками.

Михиенко К.: Где украинским войскам скорее удастся вгрызться в оборону противника и прорвать ее – на бердянском или мелитопольском направлении?

Роман Свитан: Я бы сказал – на мариупольском направлении. Оптимальный вариант – двигаться в сторону Волновахи и Мариуполя (в зависимости от планов и замыслов командования).

Главред: А как же пресловутая "линия Суровикина"? Насколько она сможет быть сложным препятствием для наших войск?

Роман Свитан: Эта линия разная по толщине и значимости, а также по возможности её удержания противником и развёртывания дальнейших стратегических действий. Самая высокая плотность российских войск на линии Мелитополь-Орехово, но и там сейчас идёт движение.

Чуть меньше сил и средств у россиян на этой линии находится в районе Времевского выступа, а минимальное количество средств – в районе Угледара с направлением на Волноваху и Мариуполь. Но в самой Волновахе и в самом Мариуполе у противника достаточное количество сил и средств для того, чтобы россияне могли, если будет прорыв из-под Угледара на Мариуполь, развернуть воинские части и попробовать задержать наши войска.

Потому всё будет зависеть от наличия уже у нас сил, средств и резервов, а также замысла Верховного главнокомандующего. Может быть, это направление даже не будет приоритетным. Всё будет зависеть от того, как россияне будут перебрасывать оставшиеся резервы и вводить в бой вновь сформированные части. Здесь "танец вдвоём", то есть принятие наших решений зависит от действий противника. Потому во многом всё будет зависеть от того, как россияне поведут себя с резервами.

Смотрите видеоверсию чата на Главреде с полковником запаса Романом Свитаном:

Михиенко К.:Когда, на ваш взгляд, может быть прорван сухопутный коридор в Крым, и ВСУ выйдут к Азовскому морю? Это возможно сделать до нового года имеющимися ресурсами, без ракет большой дальности и авиации?

Роман Свитан: Авиации до этого времени у нас точно не будет. Ракеты большой дальности предназначены в основном для работы по Крыму. А те ракеты, которые нам нужны для выхода на Азовское побережье, у нас уже есть – передача Storm Shadow и SCALP помогла в этом смысле. Нам также нужны ракеты малой дальности и неуправляемые реактивные снаряды, например, М26 для HiIMARS – эти снаряды нужны для работы HIMARS в режиме РСЗО по ближним рубежам.

Потому выход на побережье Азовского моря напрямую не зависит от наличия или отсутствия у нас дальних средств поражения, в том числе и авиации.

Мы выйдем на Азовское побережье, скорее всего, в этом году. Всё будет зависеть от того, куда мы выйдем до осенних дождей. Если будет возможность выйти южнее Токмака, Волновахи и Черниговки, то есть южнее железной дороги, там начнутся приазовские пески, а, соответственно, погода не так сильно будет на нас влиять. Мокрый песок – это хорошая поверхность для движения гусеничной техники. Траки себя хорошо показывают именно на влажном песке. Так что мы будем двигаться без проблем.

Однако нужно до дождей выйти южнее этой железной дороги. Окно возможностей ещё есть, около месяца. Мы можем этот вопрос решить.

А дальше, до конца года, мы можем дойти до Азовского побережья и выполнить основную стратегическую задачу – перерезать сухопутный коридор в Крым.

Pit: Чем объясняется активизация российских войск на Харьковщине? Они способны достичь существенного продвижения и захвата новых территорий там? Какова цель этой активности врага?

Роман Свитан: Россияне сами влезли в "кишку" фронта протяжённостью 1200 км, прижатую к Азовскому и Чёрному морям на глубину 80-100 км. Это очень неудобное расположение для российских войск – очень длинные плечи поставки военной амуниции и боеприпасов, кое-где до 500-700. Потому им удобнее наступать там, где это плечо самое короткое, то есть в районе Купянска. От Валуек до Купянска 80 км, а от границы – всего несколько десятков километров. Это оптимальный вариант для наступательных действий, тем более, в том окне возможностей, которое осталось. А осталось около месяца-полутора до осенних дождей. А практически по всей линии фронта, где находятся россияне, почвы, подверженные размоканию в сезон дождей, потому двигаться будет нельзя. Поэтому противник будет пытаться продвигаться только в районе Купянска и Сватово.

Кирилл А.:Когда, на ваш взгляд, могут быть освобождены Запорожская и Херсонская области? Россияне могут оттуда побежать, как бежали из Херсона, или придется отодвигать их метр за метром, медленно и постепенно?

Роман Свитан: Всё будет зависеть от глубины вклинивания наших войск в запорожский фронт. Когда глубина достигнет примерно середины (а это как раз железная дорога, чуть южнее), россиянам придётся уходить с части Херсонского и Запорожского направлений. Они тогда побегут.

Fanni: Реально ли выйти хотя бы на границы 23 февраля 2022 года без западной авиации, дальнобойных ракет и более интенсивной подпитки боеприпасами и другой военной помощью?

Роман Свитан: О границах, которые были 23 февраля 2022 года, речь не идёт. У нас есть госграница, согласно договору, подписанному Куч*ой и Путиным 28 января 2003 года. Эта госграница сейчас воспринимается как единая цель для выполнения боевой задачи нашими Вооруженными силами.

Выполнить некоторые предварительные задачи для последующего выхода на эти границы мы можем без авиации и дальнобойных средств поражения, в частности, выйти на Азовское побережье. То есть мы можем либо полностью пересечь сухопутный коридор в Крым, либо взять под огневой контроль этот коридор.

Однако дальнейшее продвижение без авиации и дальнобойных средств поражения будет очень сложным и длительнім. А потому Крым и Донбасс мы, скорее всего, будем освобождать уже после получения дальних средств поражения (ракет), а весной – уже и авиации.

Потап: Как вы полагаете, будет ли штурм Крымского полуострова силами ВСУ в 2023 году?

Роман Свитан: Да, мы будем штурмовать Крым в этом году, так как есть возможность это сделать, зайдя на полуостров через Армянск и высадив воздушный и морской десант.

Михайленко Л.:Как, на ваш взгляд, будет освобождаться Крым? Насколько упорно Россия будет за него держаться? Или российские войска при каких-то условиях могут просто побежать оттуда?

Роман Свитан: Они побегут после того, как мы перебьём четыре моста (коридора в Крым).

Первый из них – это Крымский (или Керченский) мост, который мы уже два раза повредили. Думаю, на третий раз он будет выведен из строя на очень долгое время и прекратит своё существование как логистическая цепочка поставок военной продукции.

Второй – сухопутный коридор в Крым, над перерезанием которого мы сейчас работаем, пытаясь выйти на Азовское побережье. Или хотя бы нужно подойти к основным линиям, пересечь железную дорогу и взять под контроль шоссейную дорогу, которая идёт вдоль Азовского побережья.

Третий мост – воздушный. Нам придётся уничтожить Ил-76 россиян. Мы уже начали их уничтожение, и в ближайшее время продолжится охота на воздушный мост, поскольку транспортные самолёты могут обеспечить некоторую переброску сил и средств противника в Крым и обратно.

Четвёртый мост – морской трафик. Для этого нужно уничтожить большинство кораблей Черноморского флота, главное – большие десантные корабли (БДК), которые используются в качестве паромов. Вот по ним мы в последнее время и наносим удары. Это было видно и в море, и в сухом доке. Плюс нужно затопить большинство кораблей Черноморского флота.

После того как мы перебьем эти четыре моста, ни одна военная группировка не сможет долго удерживаться в Крыму, так как армейских запасов там на полторы-две недели. А гарнизонных им хватит, может быть, на полтора-два месяца максимум. После чего это будут просто "зелёные человечки", которые десять лет назад захватывали Крым со стрелковым оружием, но без боеприпасов.

Михайленко Л.: Если мостов не станет, как это отразится на вдохновении российских войск продолжать воевать за Крым?

Роман Свитан: После уничтожения этих четырёх мостов у россиян останется три способа покинуть Крым: брассом, кролем и по-собачьи. Кто как может.

Edmon: Как бы вы оценили эффективность "бавовны" в Крыму в последнее время? Насколько ощутимые проблемы она создает оккупантам? И какая "бавовна" будет способна заставить их задуматься о том, что пора делать ноги из Крыма?

Роман Свитан: Сейчас идёт отработка задачи по завоеванию превосходства в воздухе, а для этого нужно погасить систему ПВО. Сначала необходимо лишить противника глаз и ушей, то есть системы слежения, а потом уничтожить и пусковые установки зенитно-ракетных комплексов.

За последний месяц мы уничтожили несколько зенитно-ракетных комплексов и систем слежения, включая и "вышки Бойко", на которых были расположены системы слежения россиян. То есть начинаем мы с западной части Крыма, и, скорее всего, эти действия продолжатся до восточной части полуострова и уничтожения Крымского моста.

Завоевание превосходства – это первая задача в воздухе. Дальше всё будет зависеть от замысла главкома и количества сил и средств, которые нам будут выделены, прежде всего, дальнобойных средств поражения. Здесь уже без ракет типа ATACMS, Storm Shadow, SCALP и Taurus, а также авиации не обойтись.

Авиация в достаточном количестве нужна и для того, чтобы можно было и гасить ПВО противника с применением средств радиоэлектронной борьбы и противорадиолокационных ракет, и дальше уничтожать противника с воздуха.

Такой комплексный подход к освобождению Крыма возможен. И сейчас мы видим, как это начинается. Мы на первом этапе этих действий – на первом этапе завоевания превосходства в воздухе.

Марина: Почему прекратились атаки на Крымский мост, если главное не было достигнуто – железнодорожная ветка продолжает работать? Не время или нечем? Сколько еще может простоять мост?

Роман Свитан: Атаки на него постоянно готовятся и осуществляются. Есть определённые моменты, которые уже выявлены, и нет смысла биться головой о закрытые ворота. Нужно искать обходные пути, чем сейчас и занимаются наши силы обороны, причём все: ВСУ, ВМФ, спецслужбы, контрразведка, СБУ, ГУР и Силы спецопераций, то есть все силы обороны Украины включены в этот процесс.

Крымский мост остаётся приоритетной целью, поскольку его выведение из строя хотя бы на время уменьшит количество военной амуниции, которая передаётся по этому мосту. Никто о нём не забыл, ищут ключи. Даже те действия, которые мы сейчас видим по уничтожению ПВО и зенитно-ракетных комплексов противника – это как раз подбор ключей для выведения из строя Крымского моста.

Rikki:Решится ли Путин мобилизовать 400-700 тысяч человек в преддверии президентских выборов в РФ, или потребность России в "пушечном мясе" настолько велика, что без этого просто не обойтись?

Роман Свитан: Существуют механизмы, которые компенсируют потери противника, и они уже запущены в России. Рекрутинговые центры РФ набирают примерно столько же людей, сколько уходит с фронта. Потому большой необходимости в мобилизации у России просто нет, по крайней мере, на данный момент, исходя из нынешней ситуации на поле боя.

Не думаю, что российские власти пойдут на такой непопулярный шаг как мобилизация, особенно перед выборами.

Единственное, что может их подвигнуть на принятие такого решения – это увеличение потерь российской армии на линии фронта в результате нашего движения и прорыва.

Как только потери россиян в сутки превысят 1,5-2 тысячи человек, тогда России придется включать механизм мобилизации.

Пока с фронта не уходит больше 1,5-2 тысяч в сутки, россиянам достаточно того механизма восстановления, который есть у них сейчас. Причём пока что он работает с помощью меркантильной составляющей – финансового вознаграждения, социального пакета и отбора профпригодных для выполнения боевых задач.

Если не будет апокалиптических изменений на линии фронта, в России не примут решение о широкой мобилизации.

Bobbie: Если Россия действительно мобилизует до 700 тысяч человек, как это повлияет на ситуацию на фронте? Какие проблемы создаст для нас?

Роман Свитан: 700 тысяч человек даже со стрелковым оружием – это живой щит, которым некоторое время можно закрывать любой участок фронта. Движение наших войск будет замедленно количеством этой живой силы, но не остановлено полностью. Это просто уменьшит скорость нашего продвижения, не более того.

К тому же, 700 тысяч человек России нечем экипировать.

Российский оборонпром сейчас не может предоставить мобилизованным ничего, кроме стрелкового оружия. То есть он не может обеспечить полную боеготовность российских воинских частей. А значит, 700 тысяч мобилизованных будут просто пехотой со стрелковым оружием, "мясом", расходным материалом.

А "мясо" никогда не выигрывало против "железа". Количества техники и боеприпасов у нас будет достаточно, чтобы остановить любое количество россиян, сколько бы их ни было в пехотном исполнении.

Варга:Почему мобилизация не становится проблемой для россиян, почему они молча идут на убой?

Роман Свитан: Потому что это стадо. Любое стадо молча идёт на убой за своим вожаком. Поэтому здесь как раз все логично. Генетический отбор, который проводили российские власти на протяжении последних сотен лет, ставя эксперименты над россиянами, переписывая психоматрицы детям нескольких поколений, вывел такой социум. Это стадо будет мекать-бекать, но будет идти на убой.

Те, у кого пробиваются какие-то остатки сознания, просто уезжают из России, пытаясь покинуть скотобойню, в которую сейчас превращается Российская Федерация.

Viktor: Если КНДР или Китай через Северную Корею станет продавать России вооружения, снаряды, ракеты, насколько существенные проблемы для нас это создаст? Этот фактор в сумме с мобилизацией может переломить ход войны не в пользу Украины?

Роман Свитан: Нет, не может.

Если будут передаваться какие-то боеприпасы, от этого только снизится скорость сокращения количества боеприпасов у противника. Россияне сейчас используют где-то 15-20 тысяч снарядов в сутки, а производят 7 тысяч. Максимум, сколько может дать та же Северная Корея, это пара миллионов снарядов в год, то есть примерно те же 7 тысяч. Такое количество может не позволить снизить напряжение на фронте, но не нарастить его. Они смогут только поддержать Россию на том уровне, на котором она сейчас есть, продлить её агонию до полного развала или уничтожения российской армии.

Ostap:Если Иран или КНДР передадут России баллистические ракеты, и РФ будет ими бить по городам Украины, то почему в ответ мы не можем наносить удары ракетами Англии и Германии? Должен же быть паритет в использовании оружия.

Роман Свитан: Мы ведём оборонительную войну, и наши партнёры нам дают оружие только для обороны, не для наступления. Это значит, что мы можем работать им по оккупированным территориям или применять внутри Украины, например, для того, чтобы сбивать российские ракеты.

А вот уничтожать военные объекты на территории России нам можно только своими видами вооружений. И у нас таковые уже есть. Хотя очень тяжело, со скрипом, проворачиваются жернова нашего оборонпрома, но, тем не менее, они уже начинают перемалывать проблемы, которые были с производством вооружений. И мы уже видим и крылатые, и баллистические ракеты, и беспилотники собственного производства. Просто всё это нужно выпускать в достаточном количестве.

Думаю, что со временем у нас будет всего достаточно, чтобы уничтожать военные объекты на территории России. Главное – пусковые установки баллистических комплексов, которые могут быть переданы Ираном или КНДР.

MirRa:В феврале-марте 2022 года многие говорили, что Россия не в состоянии вести долгую войну, что её экономика вот-вот рухнет, что ВПК не готов к затяжной масштабной войне, и Титаник пойдет ко дну, но вот уже сентябрь 2023-го, а Россия пока не сдувается. Как так, почему она оказалась более стойкой, чем казалось год назад? И сколько лет еще Россия способна поддерживать войну нынешней интенсивности, а главное – с каким результатом?

Роман Свитан: Всё зависит от введённых санкций и их давления. Если вводить санкции, а потом их снимать, то, естественно, ничего с Россией не станется. Ввели санкции, а потом их сняли с основных кошельков Путина, например, Абрамовича и дальше по списку. Ввести-снять, ввести-снять – это не способ опустить экономику России. Это способ чуть-чуть её поболтать, не более того. Шторм прошёл – и она восстановилась.

Оптимальный вариант – это введение санкций и их сохранение. А всем этим нашим спецам, которые хотят выбить для России снятие санкций, нужно отсекать руки по самые продукты по 17 гривен. Тогда будут хоть какие-то действенные механизмы по удушению российской экономики и российского оборонпрома. А если поднимать вопросы всяких зерновых сделок, снятия санкций с банков и подключения их обратно к SWIFT, то Россия сможет сотни лет вести боевые действия малой интенсивности без особых проблем для своей экономики, оборонной промышленности и человеческих ресурсов.

Так что здесь всё зависит от нас и наших партнёров.

Omega:Ваши предположения, когда закончится война в Украине в лучшем и в худшем случаях? Велики ли шансы, что закончится она возвращением Украины к границам 1991 года?

Роман Свитан: Раньше она не может закончиться. Пока мы не выйдем на госграницу, мы не остановимся. Да и нет механизма, чтобы остановиться. Может быть, интенсивность будет переменной или будет уменьшаться, но вести боевые действия мы однозначно будем до выхода на государственную границу.

Исходя из той динамики поставок и появления новой номенклатуры, которая сейчас есть, можно прогнозировать выход на госграницу с уничтожением российской армии в следующем году, к концу лета или началу осени. Это вполне возможно. А вот полностью боевые действия закончатся уже после того, когда Российская империя развалится на составляющие её национальные кластеры.

Именно национальные кластеры разорвут Россию, как в своё время республики разорвали Советский Союз, осознав свою идентичность и создав свою государственность. Этот процесс будет длиться лет десять.

С 2014-го по 2024 год боевые действия шли и идут на нашей территории, а вот следующие десять лет боевые действия будут вестись уже на территории противника. Но мы двигаться не будем, застынем на нашей границе, укрепляя её, но создавая определённую буферную зону на 150-200 км на территории РФ, чтобы можно было контролировать эту демилитаризованную зону восточнее нашей границы.

Ну, а те государственные образования, на которые будет распадаться Российская Федерация, ещё будут делить между собой границы лет десять. Эта делёжка и эти боевые действия на их границах будут докатываться и до нашей госграницы. И нам нужно будет удерживать это, не впускать внутрь страны, но это уже будет намного легче. Интенсивность боевых действий будет примерно такая же, как была в своё время на Донбассе на 400 км фронта. Но, тем не менее, бои ещё будут идти на границе Украины и России или тех государств, которые образуются на её месте.

Dim-dim:Может ли война быть заморожена на годы, как это было на Донбассе с 2014 года?

Роман Свитан: Это уже невозможно. Впрочем, она и тогда не была заморожена: боевые действия всё равно продолжались, просто при этом более-менее соблюдалась наведённая "граница", причём незаконная (это признаки 111 статьи о госизмене, и речь идёт обо всех тех, кто подписывал те договорённости).

На заморозку и проведение новой границы ни один здравомыслящий политик сейчас не пойдёт. Потому что тут точно будет 111 статья и госизмена в чистом виде. Плюс 110-ая статья – призыв к изменению государственных границ. То есть две очень жёсткие уголовные статьи не дадут вести никакие переговоры с Россией и никакие контакты с россиянами, кроме огневых. Потому нет даже предпосылок к реализации такого рода сценария. Будем воевать, пока не выйдем на государственную границу, а дальше остановимся и будем защищаться дальнобойными средствами поражения и демилитаризовать сопредельную территорию.

Главред: Не может ли Запад начать давить на Украину с тем, чтобы заморозить ситуацию? Ведь если Запад прекратит какие-либо поставки вооружений Украине, что тогда мы сможем сделать?

Роман Свитан: Если Запад прекратит поставки вооружений, нам придётся отойти и пропустить россиян в Европу. Других вариантов просто нет. Россияне найдут ручейки, как туда просочиться, и мы просто их не удержим. Скорее всего, больше всего россияне будут давить на юге, то есть на Приднестровье, а дальше Молдова, а потом и Венгрия, Австрия, Германия и т.д. То есть, скорее всего, они пойдут по Балканам. И без вооружений мы их туда пропустим. А дальше Запад уже сам будет разбираться с российскими войсками.

Lali:На Восточном экономическом форуме Путин вновь взялся за ядерную дубинку и заговорил о том, что Запад Россию "провоцирует на какие-то ответные действия по украинским атомным объектам". Может ли в ход пойти ядерка в том или ином виде – авария на ЗАЭС или применение тактического ядерного оружия?

Роман Свитан: Ядерные угрозы точно не будут реализованы – слишком уж много проблем у России. Причём не просто много, а целый ком проблем, которые она никогда не решит, если достанет "ядерную дубинку" и стукнет ею – хоть тактическим оружием, хоть воздействием на ядерные хранилища или реакторы. Мировое ядерное сообщество сразу воздействует на те страны, которые только подумывают применить ядерное оружие. Иначе нельзя, поскольку рухнет существующая система безопасности, благодаря которой экономически питается десяток стран, у которых есть ядерное оружие. Они не захотят терять эти преимущества.

Как только будет применено ядерное оружие, хоть в одном месте, сразу ещё несколько десятков стран получат возможность его производить и его применять. А это значит, что рухнет вся система ядерных договорённостей.

Потому этого точно не будет. Путина и то российское руководство, которое попытается принять подобное решение, просто отминусуют ещё до того, как будет применено ядерное оружие.

Ударить по ядерным станциям или провести какие-то провокации возле атомных объектов россияне также побоятся, поскольку это будет удар уже по Росатому. А у Росатома сейчас слишком много проектов, которые очень чувствительны для него самого. Любая проблема на наших атомных станциях тут же выбросит Росатом из всех европейских и турецких договоров (например, о строительстве четырёх реакторов АЭС "Аккую" в Турции, двух реакторов в Пакше (Венгрия)). Это только шесть реакторов, где Росатом намерен получить серьёзную прибыль, тем более, в эти проекты они серьёзно вложились. Выбросить их оттуда – это будет убийственный удар по Росатому и всей экономике России, причём прямой. Потому я думаю, что пока это только разговоры, не более того.

Vinno:Если сейчас Киев и Москва сядут за стол переговоров, то чем такие переговоры могут закончиться, в чью пользу они будут? И будет ли Запад, по-вашему, принуждать Украину к переговорам?

Роман Свитан: Украина и Россия не сядут за стол переговоров, так как их даже организовать нельзя. На данный момент уже есть закон о невозможности такого рода действий. Да и народ Украины, а также армия не позволят никому из политического руководства выполнить такой акт госизмены – не огневой контакт с противником. Потому нет смысла даже говорить об этом.

Hunter:Какие поражения российских войск на украинском фронте могут подорвать власть Путина и запустить для него катастрофические процессы? Например, что будет, если ВСУ войдут в Крым или если Крымский мост будет разрушен?

Роман Свитан: Ничего не будет. Будет то же самое, что и при уходе россиян с севера Украины и правого берега Днепра. В России просто откроют какое-нибудь новое колесо обозрения, постреляют в воздух фейерверками – и ничего не будет. Если полностью уничтожить российскую армию, 400 тысяч человек закопать в украинский чернозём, ничего с Россией не станется. Это из-за того, что стадо баранов этого даже не заметит. А в информационном потоке это заменят шумихой по поводу нового колеса обозрения.

Поэтому никаких проблем Путину ни освобождение Украины до государственных границ, ни даже полный разгром российской армии не принесёт. Некоторые регионы России этого даже не заметят.

Sidor:Понимаю, что мой вопрос из разряда фантазий и совсем гипотетических предположений, но всё же. Какие события внутри России могут стать тем самым "черным лебедем", который заставит посыпаться российский фронт в Украине? Что такого может стрястись в РФ, что заставит российские войска ретироваться из Украины?

Роман Свитан: Только внутренние процессы, касающиеся национальной самоидентификации некоторых республик Российской Федерации: Ичкерии, Ингушетии, Татарстана, Бурятии, Якутии, Башкирии и других. Речь идёт о примерно таких же процессах, как были при развале Советского Союза. Ничто другое Россию не подвигнет к каким-либо серьёзным изменениям. Только это.

Григорий_53:Насколько, по-вашему, сегодня прочна власть Путина, все ли процессы он способен контролировать так же эффективно, как до 24 февраля 2022 года? Контролирует ли Путин ход войны?

Роман Свитан: Ход войны контролирует министерство обороны РФ, а оно контролируется и Путиным в том числе. Абсолютно все процессы Путин контролировать не может, поскольку ни один человек на это не способен.

В России есть консенсус мнений, принятия решений и определённая система сдержек и противовесов – и всё это называется "коллективный Путин". То есть Путин – это "говорящая голова" его ближайшего окружения: Ковальчуков, Роттенбергов, Абрамовичей, которые принимают решения и дальше пытаются этот корабль под названием "Российская империя", который начинает тонуть, удержать на плаву.

Так что Путин – это только "говорящая голова", а не руководитель процессами.

Сергей: Любой ли, кто придет на смену Путину, будет готов вывести российские войска из Украины и вернуть все оккупированные Россией территории, включая Крым? Или война может продолжаться и без Путина?

Роман Свитан: Никто, кто придёт на смену Путину, этого не сделает, потому что против Украины сейчас воюет две трети российского народа. Две трети этого стада, которое во главу угла поставило задачу уничтожения украинской нации, геноцид украинцев в чистом виде, уничтожение украинского государства и захват украинских территорий! Путин – это просто "говорящая голова". Уже именно российское стадо генерирует такую задачу. А "коллективный Путин", боясь или не имея механизмов развернуть это стадо в другую сторону, вынужден подпевать подобным задачам.

Потому кто бы ни пришёл к власти на смену Путину, курс не изменится. Изменить курс может только внутренний раскол российского стада и распад его на национальные кластеры. Там как минимум два десятка серьёзных национальностей, которые осознают свою идентичность, вот только они и могут остановить это "победобесие", разорвав Российскую империю на составляющие её части.

Андрей: Может, вместо атак на Москву и другие российские города следует заняться Крымом? Чтобы там большая "бавовна" случалась ежедневно и несколько раз в день.

Роман Свитан: Нам ничего не мешает делать и то, и другое. Это разноплановые задачи, и они решаются разными средствами поражения. Потому однозначно нужно работать по Москве, по военным объектам, так как именно в Москве и Подмосковье сосредоточена бо́льшая часть систем управления, военных объектов, военных производств, которые выполняют свои задачи на территории Украины. Уничтожение военных объектов в Москве и Подмосковье – это уничтожение головы.

А уничтожение тела лучше начинать с Крыма в том числе. И мы уже начали выполнять эти боевые задачи. Плюс Чёрное море.

У россиян есть очень много болевых точек, на которые можно давить. Во-первых, Черноморский флот: выйти из Чёрного моря он не может, защититься тоже. Мы сейчас выводим его из строя и топим российские корабли. Во-вторых, Крым, который является своего рода географическим оперативным котлом, который нужно просто додавить, убрав четыре моста. Это очень лёгкая цель, если учитывать весь фронт.

Ну и, конечно же, центры управления в районе Москвы. Есть определённая последовательность, и оптимальны удары по Москве и Крыму, причём это должны быть параллельные удары.

Петр:Какой эффект на Россию и россиян оказывает "бавовна" в Москве? Это же не заставляет Путина свернуть войну, это же не заставляет россиян менять отношение к войне и высказываться против нее.

Роман Свитан: Это не задача вообще – менять отношение или психологию россиян.

Подчёркиваю, удары в Москве наносятся по военным объектам, которых очень много. Это и центры принятия решений, и институты, которые разрабатывают и производят военную технику, и проектные бюро, и сборочные конвейеры. Это всё Москва, Московская область, Подмосковье. Всё это военные цели, поэтому никто не ставит себе задачу изменить в Путине или в остатках мозгов россиян восприятие чего-либо. Это чисто военная задача, и она однозначно будет выполнена. Развитие этой задачи понятно, как её выполнить – тоже понятно.

Ostap:Где наши баллистические ракеты?

Роман Свитан: Сейчас произведённые украинские баллистические ракеты в Саудовской Аравии – Гром-1, проект "Сапсан". Они были проданы вместе с технической документацией. Существует параллельный проект Гром-2 с дальностью до 300 км, и Гром-1 у саудитов (300 км). Они запущены в производственном цикле, и они уже работали, показав себя ещё в прошлом году в районе Новофёдоровки – это были удары именно баллистическими ракетами.

Как только они будут полностью готовы выйти на боевое дежурство (потому что 1-3 ракеты – это не ракеты, а комплексы, которые должны быть полностью снаряжены целыми системами, пусковыми установками, системами управления), мы увидим масштабную работу наших баллистических ракет.

Ни одни верховный главнокомандующий за последние более 30 лет независимости Украины не занимался ни ракетами, ни самолётами, ни авиацией в целом, ни дальнобойными средствами поражения – ничем подобным. Наоборот, они угробили практически всё, что можно было угробить.

Андрей:Наши партнёры играют на истощение России, а не на скорую победу Украины. Почему за полтора года войны нашим дипломатам не удалось убедить союзников в выгоде скорейшего завершения войны?

Роман Свитан: Наши партнёры пока что не видят схемы окончания войны и того, что делать с Россией. Они не выработали эту схему. И обратная связь иногда даёт сбои, так как в ней участвуют меркантильные составляющие, которые Путин легко использует, имея финансовую подушку.

Как только будет сформировано видение развала Российской империи, ситуация изменится. Прежде всего, наши партнёры должны понять, что без развала Российской империи (такого, как тот, что пережил Советский Союз), проблема не исчезнет с Евразийского континента.

Как только на Западе к этому придут, сформируют такое видение, тогда мы получим всё и сразу. А пока они просто смотрят на развитие ситуации. А мы, наши действия, эту ситуацию формируем.

Nils:Какие силы и персоналии в России сегодня больше всего заинтересованы в устранении Путина от власти, и есть ли у них рычаги, чтобы добиться этого?

Роман Свитан: Силовые ведомства, которые перехватывают контроль над "говорящей головой". Причём перехватывают контроль не над Путиным, а над некоторыми потоками, разбираясь между собой, иногда даже без участия Путина, в разных процессах. И эти силы постоянно меняются: то одна сила за Путина против другой силы, то вторая сила за Путина против первой силы, и этот танец продолжается постоянно. Причём он зависит от отношений между башнями, а их там не две, а с десяток. А ещё в каждой башне много этажей, а на каждом этаже много комнат. Потому весь этот процесс очень динамичен.

Какая из "башен", какая из комнат или какой из этажей примет решение о ликвидации или отстранении Путина, сейчас определить очень сложно. Это точно произойдёт, возможно, в режиме "чёрного лебедя".

Вопрос:Насколько российская армия – её низы и верхи – предана Путину и одобряет его указы? Возможен ли вариант, что армия РФ, хотя бы её часть, развернётся и пойдёт на Москву?

Роман Свитан: Это нереально. Армия РФ, особенно сейчас, является слепком российского общества. Профессиональная армия была уничтожена в прошлом году в результате неграмотных действий и решений о вторжении в Украину. Её уничтожила украинская армия и украинское общество, то есть профессионалов мы отминусовали.

А сейчас это слепок российского общества, то есть те же бараны, которые до этого были в стойле, а сейчас из стойла они перешли в режим военнообязанных. Но они как были баранами, так ими остались. Потому они будут бекать и мекать, но никто никуда не пойдёт. Они будут идти на убой, выполняя задачу – как стадо баранов идёт на скотобойню, просто за лидером.

И не так важно, кто будет лидером в данный момент – Путин или какой-нибудь "утин". Это совершенно не имеет значения, потому что здесь проблема уже с самими россиянами.

Те, у кого ещё есть проблески сознания, уехали из России и сейчас не знают, куда себя деть. Для них есть такой рецепт: им нужно попытаться расползтись по национальным квартирам, как в своё время было при Советском Союзе. Они начнут этот процесс кластеризации вне России, а потом эти кластеры – политические, дипломатические и экономические – наложатся на разваливающуюся Российскую империю. Тогда они себя найдут и вернут обратно.

А вот армия точно ничего не сделает, тем более, руководство российской армии. Это "паркетные генералы", которые никогда не пойдут против системы, потому что они сами являются её частью. Против себя они не пойдут.

Главред: Может ли в России повториться нечто подобное мятежу Пригожина?

Роман Свитан: "Мятеж Пригожина" не был мятежом. Это была срежиссированная постановка для каких-то целей одной из ветвей власти. А вот цели эти пока не совсем понятны. Уже видны репрессии и усиление одного из этажей одной из башен Кремля, не более того. Это очередное колебание маятника. И никакого воздействия, разваливающего систему или империю, оно не имело. Наоборот, этот "мятеж" очистил систему.

Галина К.:Что способно похоронить эту систему власти в России и Путина? И как, на ваш взгляд, закончит Путин, что его ждет – удар табакеркой по голове, несвежий завтрак с "Новичком", Гаага и скамья подсудимых или спокойная и беззаботная старость в достатке?

Роман Свитан: Ни спокойной старости, ни достатка, ни суда в Гааге. Сама система не допустит суда. Путин – серьёзный свидетель всех преступлений, которые совершил "коллективный Путин" (от Ковальчуков до Роттенбергов и Абрамовичей). Они не позволят ему попасть к следователям в Гааге, поскольку речь идёт о десятках и сотнях миллиардов долларов, которых они могут лишиться.

Потому, скорее всего, будет что-то типа табакерки, "Новичка" или просто Путин утром проснётся, пойдёт на работу, забудет, как дышать, и умрёт, так тоже бывает с людьми, которым уже идёт восьмой десяток лет. Путин закончит, как Сталин примерно, в луже собственной мочи после остановившегося по каким-то причинам сердца.

Главред: А в какой момент Путин перестанет быть нужным системе? Когда его могут устранить? После каких-то определённых событий?

Роман Свитан: После внешнего давления. Само устранение Путина возможно только при внешнем давлении, при сильнейших санкционных действиях со стороны наших партнёров. Только это может привести к тому, что Путина будут пытаться убрать и повесить на него всех собак, чтобы сохранить свои карманы и свои потоки.

А вот развалить систему возможно только изнутри, когда запустятся внутренние процессы самоидентификации народов, которые порабощены Российской империей.

Главред: А Запад, который боится развала России, допустит такой сценарий развития событий? Или он будет пытаться сделать всё, чтобы удержать её в нынешних границах?

Роман Свитан: Да, Запад делал это и с Советским Союзом, но это не помогло. Включили все возможные механизмы, но самоидентификация намного сильнее всех внешних давлений. Этот процесс уже идёт. Ичкерия себя осознаёт государством, Ингушетия, Татарстан, башкиры, мордва, Бурятия, Якутия – тоже. Около 20 народов и народностей в РФ уже это понимают. Все-таки мы живём в третьем тысячелетии, с цифровизацией, интернетом, ютубом, тик-током – до них начало доходить. Не до общего российского стада, которое называет себя "россиянами", а до отдельных народностей.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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