Оккупантов окружили и уничтожили: военные раскрыли детали освобождения Андреевки

Третья отдельная штурмовая бригада освободила населенный пункт Андреевка в Донецкой области, а 72 омсбр РФ была полностью разбита. Украинские военные рассказали подробности боев за населенный пункт.
Как сообщает пресс-служба бригады, в результате молниеносной операции российский гарнизон в Андреевке был оцеплен, отрезан от основных сил и уничтожен.
"Взятие и удержание населённого пункта Андреевка — это путь к прорыву на правом фланге от Бахмута и ключ к успеху всего дальнейшего наступления", - говорят военные.видео дня
За двое суток Третья отдельная штурмовая бригада ликвидировала:
- начальника бригадной разведки врага;
- трех комбатов;
- почти всю пехоту 72 бригады вместе с офицерами и значительным количеством техники.
"На сегодня бои продолжаются, наши подразделения продолжают закрепляться на новых позициях. Следовательно о конкретных цифрах "двухсотых", "трехсотых" противника и других интересных деталях операции — впоследствии", - говорится в сообщении.
Защитники Украины добавили, что ранее подразделения 72-й омсбр России неоднократно получали весомые потери и поражения от столкновений с Третьей штурмовой.
"Теперь, после восстановления и перегруппировки, врага настиг тотальный провал", - отмечают в бригаде.
Освобождение Андреевки
14 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ освободили село под Бахмутом - Андреевку.
В то же время 3-я отдельная штурмовая бригада сообщила, что заявления об освобождении Андреевки являются ошибочными и преждевременными.
После этого Маляр внесла изменение в свое заявление и написала, что ситуация в Андреевке сложная.
Утром 15 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что Вооруженные силы Украины в ходе штурмовых действий завладели Андреевкой в Донецкой области, а также продолжали наступление и имеют частичный успех в районе Клещеевки.
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