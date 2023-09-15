Оккупантов окружили и уничтожили: военные раскрыли детали освобождения Андреевки

72 омсбр РФ была полностью разбита. Сейчас бои продолжаются, украинские подразделения продолжают закрепляться на новых позициях.

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Третья отдельная штурмовая бригада рассказала, как освобождала Андреевку / Коллаж: Главред, фото: t.me/ab3army

Третья отдельная штурмовая бригада освободила населенный пункт Андреевка в Донецкой области, а 72 омсбр РФ была полностью разбита. Украинские военные рассказали подробности боев за населенный пункт.

Как сообщает пресс-служба бригады, в результате молниеносной операции российский гарнизон в Андреевке был оцеплен, отрезан от основных сил и уничтожен.

"Взятие и удержание населённого пункта Андреевка — это путь к прорыву на правом фланге от Бахмута и ключ к успеху всего дальнейшего наступления", - говорят военные. видео дня

За двое суток Третья отдельная штурмовая бригада ликвидировала:

начальника бригадной разведки врага;

трех комбатов;

почти всю пехоту 72 бригады вместе с офицерами и значительным количеством техники.

"На сегодня бои продолжаются, наши подразделения продолжают закрепляться на новых позициях. Следовательно о конкретных цифрах "двухсотых", "трехсотых" противника и других интересных деталях операции — впоследствии", - говорится в сообщении.

Защитники Украины добавили, что ранее подразделения 72-й омсбр России неоднократно получали весомые потери и поражения от столкновений с Третьей штурмовой.

"Теперь, после восстановления и перегруппировки, врага настиг тотальный провал", - отмечают в бригаде.

Освобождение Андреевки

14 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ освободили село под Бахмутом - Андреевку.

В то же время 3-я отдельная штурмовая бригада сообщила, что заявления об освобождении Андреевки являются ошибочными и преждевременными.

После этого Маляр внесла изменение в свое заявление и написала, что ситуация в Андреевке сложная.

Утром 15 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что Вооруженные силы Украины в ходе штурмовых действий завладели Андреевкой в Донецкой области, а также продолжали наступление и имеют частичный успех в районе Клещеевки.

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