ВСУ сдерживают оккупантов под Бахмутом и наступают на двух направлениях

ВСУ нанесли поражение по пункту управления, зенитно-ракетному комплексу С-300 и 6 артиллерийским средствам противника.

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ВСУ отбили атаки россиян на фронте / коллаж: Главред, фото: 92 ОМБр, 3 отдельная штурмовая бригада

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что Силы обороны продолжают сдерживать россиян вблизи Бахмута Донецкой области, отбили атаку оккупантов в районе Первомайского и Марьинки и продолжают наступление.

"За прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений. В общем, враг нанес 2 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства", - сообщили в Генштаб ВСУ в Facebook.

Ситуация на фронте: что известно

На Бахмутском направлении украинские защитники успешно отбили атаки противника в районах населенных пунктов Григоровка, Клещиевка и Андреевка Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении Силы обороны отбили атаку россиян в районе населенного пункта Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где за прошедшие сутки совершил 13 неудачных попыток вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций.

На Шахтерском направлении защитники Украины успешно отбили атаку противника в районе Равнополя Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском и Лиманском направлениях россияне наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Запорожском направлении, противник пытался восстановить утраченное положение в районе Работиного Запорожской области, но успеха не имел.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и наносят успешное поражение по тылам противника.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных районах и проводят диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски украинских войск на угрожающие направления.

В Генштабе сообщили, что за минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также защитники уничтожили 2 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

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"Подразделения ракетных войск нанесли поражение по пункту управления, зенитно-ракетному комплексу С - 300 и 6 артиллерийским средствам противника", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронте

Напомним, что ВСУ вероятно совершили прорыв на линии Роботино-Вербовое. По информации аналитиков ISW, другой российский военный 26 сентября заявил об интенсивных взаимных обстрелах, которые делают опасными наземные действия возле ивового.

Россия меняет тактику под Бахмутом - "мясные" штурмы РФ отошли в прошлое. Противник все больше применяет различные БПЛА-как ударные, так и разведывательные. С помощью разведывательных достаточно эффективно корректирует свою артиллерию.

"Вагнеровцы" вернулись в Бахмут. Евлаш отметил, что речь идет об остатках этого формирования-около 500 человек, которое российское командование планирует привлечь в вооруженном конфликте со стороны РФ.

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