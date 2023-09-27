'Вагнеровцы' вернулись в Бахмут: в ВСУ рассказали об угрозах на фронте

Начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что часть наемников ЧВК "Вагнер" перезаключает контракты с Минобороны РФ и возвращается в Украину из Беларуси.
"Мы подтверждаем, что "вагнеровцы" присутствуют на территории восточной группировки войск. Это военнослужащие ЧВК " Вагнера", которые были на территории Беларуси. Сейчас там расформируют их лагеря. Их там было около 8 тысяч. Сейчас часть из этих боевиков уехала в Африку, а кто-то перезаключает контракты с Министерством обороны РФ и возвращается сюда, на восток Украины для принятия участия в боевых действиях - и как инструкторы, и как военнослужащие", - рассказал Евлаш в комментарии для РБК-Украина.
Он отметил, что речь идет об остатках этого формирования - около 500 человек, которое российское командование планирует привлечь в вооруженном конфликте со стороны РФ.
"Однако существенной угрозы, такой, как раньше, они нести не будут, поскольку нет их главного главаря Пригожина. Эти люди действительно являются одними из самых подготовленных в российской армии, однако существенной угрозой, "геймченджером" они не станут", - подытожил Евлаш.
Ситуация на Бахмутском направлении: что известно
Напомним, что оккупанты провально наступали под Бахмутом и понесли большие потери. За последнюю неделю российские войска провели локальные контратаки против наступления украинских сил как на Ореховском, так и на Бахмутском направлениях.
ВСУ продвинулись на Донбассе и освободили новые территории под Бахмутом. 25 сентября российские войска продолжили безуспешные наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк. Генштаб Украины сообщил, что оккупанты пытались отбить утраченные позиции.
Враг пытается удержать позиции в Бахмуте и изменил тактику боя. На Бахмутском направлении осталось 3 батальона 72-й бригады российских оккупантов, но боеспособными их назвать трудно.
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