УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Вагнеровцы" вернулись в Бахмут: в ВСУ рассказали об угрозах на фронте

Юлия Куришко
27 сентября 2023, 14:35 обновлено 27 сентября, 14:57
Это военнослужащие ЧВК "Вагнера", которые были на территории Беларуси. Сейчас там расформируют их лагеря, отметил Евлаш.
'Вагнеровцы' вернулись в Бахмут: в ВСУ рассказали об угрозах на фронте
"Вагнеровцы" снова воюют в Бахмуте / коллаж: Главред, фото: СБУ, скриншот: deepstatemap.live

Начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что часть наемников ЧВК "Вагнер" перезаключает контракты с Минобороны РФ и возвращается в Украину из Беларуси.

"Мы подтверждаем, что "вагнеровцы" присутствуют на территории восточной группировки войск. Это военнослужащие ЧВК " Вагнера", которые были на территории Беларуси. Сейчас там расформируют их лагеря. Их там было около 8 тысяч. Сейчас часть из этих боевиков уехала в Африку, а кто-то перезаключает контракты с Министерством обороны РФ и возвращается сюда, на восток Украины для принятия участия в боевых действиях - и как инструкторы, и как военнослужащие", - рассказал Евлаш в комментарии для РБК-Украина.

Он отметил, что речь идет об остатках этого формирования - около 500 человек, которое российское командование планирует привлечь в вооруженном конфликте со стороны РФ.

видео дня

"Однако существенной угрозы, такой, как раньше, они нести не будут, поскольку нет их главного главаря Пригожина. Эти люди действительно являются одними из самых подготовленных в российской армии, однако существенной угрозой, "геймченджером" они не станут", - подытожил Евлаш.

Ситуация на Бахмутском направлении: что известно

Напомним, что оккупанты провально наступали под Бахмутом и понесли большие потери. За последнюю неделю российские войска провели локальные контратаки против наступления украинских сил как на Ореховском, так и на Бахмутском направлениях.

ВСУ продвинулись на Донбассе и освободили новые территории под Бахмутом. 25 сентября российские войска продолжили безуспешные наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк. Генштаб Украины сообщил, что оккупанты пытались отбить утраченные позиции.

Враг пытается удержать позиции в Бахмуте и изменил тактику боя. На Бахмутском направлении осталось 3 батальона 72-й бригады российских оккупантов, но боеспособными их назвать трудно.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине ВСУ Бахмут ЧВК Вагнер
Реклама

Главное за день

Украина в НАТО "в обмен" на территории: в Киеве раскрыли позицию Альянса

Украина в НАТО "в обмен" на территории: в Киеве раскрыли позицию Альянса

14:47 Политика
"Будут хорошие новости": в ВСУ анонсировали успехи на Таврическом направлении

"Будут хорошие новости": в ВСУ анонсировали успехи на Таврическом направлении

13:21 Украина
У ВСУ есть продвижение на фронте: Зеленский назвал направление

У ВСУ есть продвижение на фронте: Зеленский назвал направление

12:15 Украина
Все главные новости

Последние новости

14:50

Можно даже при диете: какой хлеб считается самым полезным

14:47

Украина в НАТО "в обмен" на территории: в Киеве раскрыли позицию Альянса

14:35

"Вагнеровцы" вернулись в Бахмут: в ВСУ рассказали об угрозах на фронте

14:29

Positiff назвал имя женщины, которая "испортила" его отношения с Потапом

14:13

И на 100 метров не подлетят: эксперты рассказали, чем отпугнуть голубей от балкона

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

14:12

"Серьезные люди сядут за стол переговоров": звезда Голливуда Малкович попался на поддержке РФ

14:09

"Это будет судьбоносное время": названа дата решающего и важного боя в Украине - прогноз

14:01

Как понять погоду по коту: о чем нас предупреждают пушистые

13:21

"Будут хорошие новости": в ВСУ анонсировали успехи на Таврическом направлении

Реклама
13:08

Якобы живой: командующего Черноморским флотом показали на видео, снятом до удара по Севастополю

13:03

Как убрать запах пота с одежды: 3 безотказные средства, которые стоят копейки

13:02

Это надо просто пережить: 3 знакам не повезет на полнолуние в сентябре 2023

12:49

Как избавиться от мошки в вазоне: методы, которые быстро уничтожат насекомых и спасут растение

12:33

Как убрать запах чеснока с рук: 6 способов, которые помогают моментально

12:31

После 15 лет вместе: брак солиста "Без обмежень" распался

12:15

У ВСУ есть продвижение на фронте: Зеленский назвал направление

11:58

Навели ракеты на Киев 21 сентября: СБУ задержала агентов российского ГРУ

11:46

Ударят морозы до -25 и налетят снежные бури: какой будет зима 2024 в Украине

11:45

Моль и плесень будут не страшны: как хранить орехи, чтобы не портились

11:35

"Чайная ложка в день": фармацевт рассказал, чем снизить кровяное давление

Реклама
11:24

Гороскоп Таро на октябрь 2023: Овнам - бессонница, Тельцам - страх, Близнецам - смена плановВидео

11:23

Melovin устроил эпатажный перформанс в костюме свиньи на музыкальной премииВидео

11:14

Гороскоп на завтра 28 сентября 2023: Весам – улучшение, Рыбам – долгожданный покой

11:13

Favbet Foundation передал подразделению ССО внедорожник

10:58

Как очистить ручки у плиты от застарелого жира за 2 минуты

10:18

Как украинцы называют самца мухи - блогер плакала от смехаВидео

10:13

Отправленный Киеву список реформ отнюдь не условие для военной помощи - Белый дом

10:05

"Должно быть стыдно": генерал США резко ответил критикам контрнаступления ВСУ

09:59

Украина готова к повышению тарифов на газ и свет, как рекомендует США

09:52

Украинцев предупредили о возможных блэкаутах: какими продуктами нужно запастись

08:59

Забудьте о ней навсегда: как избавиться от пищевой моли

08:59

"Увеличение потерь": Свитан раскрыл, когда Путин может мобилизовать 700 тысяч россиян

08:57

Силы обороны достигли северной окраины Новопрокоповки на Запорожье - ISW

08:15

Острая закуска прямо из Грузии: элементарный рецепт классической аджики на зиму

08:15

Именины 28 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

07:59

"Впервые в мире": подстанции "Укрэнерго" комплексно укрепили от ракетных атак

07:45

Под Москвой вспыхнул масштабный пожар недалеко от военного аэродрома

07:15

Если тело "деревянное" и "спина колом": как разминаться при сидячей работеВидео

07:14

Скоро Украина получит первую партию F-16 от Нидерландов: названы сроки

07:00

Орда хочет воевать до 2025 года, а что Запад?мнение

Реклама
06:55

Только гений найдет отпечаток лапы собаки за 20 секунд: необычайная оптическая иллюзия

06:44

Украина будет отвечать: в Минобороны готовятся к возможным ударам РФ по энергетикеВидео

05:34

Гороскоп на октябрь 2023 для Тельцов: что принесет коридор затмений с 14 по 28 октябряВидео

04:00

Украина производит собственное оружие для ударов по РФ: Свитан раскрыл подробностиВидео

02:30

Можно ли кушать сало на ночь и не поправляться: диетологи дали советы

01:30

"Россияне побегут": Свитан раскрыл сценарий зачистки юга от оккупантов РФВидео

26 сентября, вторник
23:58

Оптическая иллюзия, которую никто не может разгадать: надо найти узника за 8 секунд

23:48

Бывший любовник Заворотнюк снимает в оккупированном Крыму пропагандистское кино

23:27

Зеленский анонсировал "громкие" новости с фронта

23:06

Свитан рассказал, какие действия ВСУ могут подорвать власть ПутинаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять