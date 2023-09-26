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"Есть договоренности": Украина не будет бить ракетами ATACMS по России - Данилов

Юлия Куришко
26 сентября 2023, 16:28 обновлено 26 сентября, 16:28
На прошлой неделе США подтвердили, что поставят Киеву ракеты большой дальности.
'Есть договоренности': Украина не будет бить ракетами ATACMS по России - Данилов
Данилов рассказал об использовании ATACMS / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Украина не будет применять дальнобойные ракеты ATACMS, которые предоставят США, для ударов по территории Российской Федерации.

Данилов в интервью испанскому изданию ABC рассказал, что ракеты большой дальности, которые предоставят США, "будут использоваться исключительно для защиты территории Украины".

"На территории России мы ее использовать не будем, у нас есть договоренности об этом с нашими партнерами", - подчеркнул он.

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По его словам, перенос войны на территорию России необходим для защиты Украины. Задача Украины - бить собственным оружием по военным объектам Российской Федерации и заверил, что Украина не собирается нападать на российское гражданское население.

На прошлой неделе США подтвердили, что поставят Киеву ракеты большой дальности, ПТРК, которые являются ключом для атак на линии снабжения российской армии.

Что такое ATACMS

ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, произведенная американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твердом топливе. Ее различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39.

ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.

Передача ракет ATACMS для Украины

Напомним, что США могут официально одобрить передачу Украине ATACMS. Уже на этой неделе могут одобрить передачу Украине ракет ATACMS с кассетной боевой частью. После получения этих ракет, на фронте произойдет переломный момент.

Лавров испугался передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS и выдал бред о США. Лавров отреагировал на вероятные намерения Соединенных Штатов Америки предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS, заявив, что США воюют против РФ.

США могут включить ATACMS в ближайший пакет военной помощи Украине. Решение о предоставлении ракет уже "на столе" и, вероятно, ATACMS будут включены в будущий пакет помощи в сфере безопасности. Окончательное решение о предоставлении Украине ATACMS еще не принято.

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война в Украине Алексей Данилов ATACMS
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