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Эксперт рассказал, сколько у России осталось ресурсов, чтобы продолжать войну

Юлия Куришко
26 сентября 2023, 09:56 обновлено 26 сентября, 10:04
Роман Свитан подчеркнул, что самый оптимальный вариант - это введение санкций и их сохранение.
Эксперт рассказал, сколько у России осталось ресурсов, чтобы продолжать войну
Свитан рассказал, сколько Россия имеет ресурсов, чтобы продолжать войну / коллаж: Главред, фото: Запорожская ОВА, скриншот: видео

На сайте Главред состоялся чат с военным экспертом, полковником запаса Романом Свитаном. Общаясь с читателями, он рассказал, сколько лет еще Россия способна поддерживать войну нынешней интенсивности.

Свитан отметил, что все зависит от введенных санкций и их давления. Если вводить санкции, а потом их снимать, то, конечно, ничего с Россией не произойдет.

"Ввели санкции, а потом их сняли с основных кошельков Путина, например, Абрамовича и далее по списку. Ввести-снять, ввести-снять - это не способ опустить экономику России. Это способ немного ее потрясти, не более того. Шторм прошел и она возобновилась", - пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что оптимальный вариант - это введение санкций и их сохранение.

"А всем этим нашим спецам, которые хотят выбить для России снятие санкций, нужно отсекать руки по самые продукты по 17 гривен. Тогда будут хоть какие-то действенные механизмы по подавлению российской экономики и российского оборонпрома. А если поднимать вопросы зерновых соглашений, снятия санкций с банков и подключения их обратно к SWIFT, то Россия сможет сотни лет вести боевые действия малой интенсивности без особых проблем для своей экономики, оборонной промышленности и человеческих ресурсов", - заявил Свитан.

Военный эксперт считает, что здесь все зависит от нас и наших партнеров.

Смотрите видеоверсию чата на Главреде с полковником запаса Романом Свитаном:

Напомним, что военный эксперт раскрыл, могут ли заморозить войну в Украине. Рассвет подчеркнул, что на заморозку и проведение новой границы ни один здравомыслящий политик сейчас не пойдет. Потому что тогда точно будет применена 111 статья.

Рассвет ошеломил предсказанием, что война с Россией может продолжаться еще 10 лет. Однако он не исключает, что интенсивность боев будет переменной. Но вести боевые действия ВСУ однозначно будут до выхода на государственную границу.

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война в Украине Роман Свитан
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