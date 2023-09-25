Оккупанты провально наступали под Бахмутом и понесли большие потери - разведка Британии

За неделю российские войска предприняли согласованные усилия по проведению локальных контратак против наступления ВСУ.

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Оккупанты неудачно наступали под Бахмутом / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, 92 ОМБр

В Министерстве обороны Великобритании сообщили, что российская армия способна обороняться, но не может наступать. Так что все попытки оккупантов вернуть освобожденные украинскими защитниками территории под Бахмутом и Ореховым провалились.

Как отмечается в военной сводке, за последнюю неделю российские войска предприняли согласованные усилия по проведению локальных контратак против наступления украинских сил как на Ореховском, так и на Бахмутском направлениях.

Комментарии, которые были опубликованы российским военным сообществом, прослеживают разочарование, особенно среди тех, кто участвовал в этих контратаках, особенно в районе Бахмута, с сообщениями о "непродуманных" наступлениях, отсутствии артиллерийской поддержки и тяжелых потерях.

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По данным британской разведки, в течение последних девяти месяцев российские войска в Украине доказали свою способность проводить решительные оборонительные операции.

"Однако они продолжают демонстрировать лишь минимальные возможности в наступлении. Командирам приходится тяжело организовывать сложные совместные действия, концентрировать достаточные артиллерийские боеприпасы и поддерживать высокий моральный и наступательный дух", - сообщили в Минобороны Британии.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что ВСУ полностью разбили бригаду российских морпехов на Запорожье. 810-я бригада российских морпехов была "полностью разбита" на юге Украины, ее остатки отошли, а на фронте их заменили российские десантные части.

Стало известно, что ВСУ перерезают логистический маршрут россиян на Бахмутском направлении. Однако у противника еще остается несколько логистических трасс, которыми он поставляет обеспечение в Бахмутскую группировку, раскрыл Евлаш.

Аналитики назвали вероятное время и направление, где ВСУ светит мощный прорыв. Оккупанты РФ не располагают необходимыми резервами и боевой мощью для поддержки своей обороны в западной части Запорожской области.

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