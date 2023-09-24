ВСУ перерезают логистический маршрут россиян на Бахмутском направлении

Однако у противника еще остается несколько логистических трасс, которыми он поставляет обеспечение в Бахмутскую группировку, раскрыл Евлаш.

https://glavred.info/ukraine/zsu-pererizayut-logistichniy-marshrut-rosiyan-ta-znishchuyut-okupantiv-na-bahmutskomu-napryamku-10503217.html Ссылка скопирована

ВСУ имеют успехи на Бахмутском направлении / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 36 ОМБП

Руководитель пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что украинские военные уже достают до одного логистического маршрута оккупантов на Бахмутском направлении и работают над тем, чтобы перерезать другие.

"Один из путей, мы уже можем до него добивать, это трасса Бахмут - Горловка, которая находится в 3 км от линии соприкосновения, это рабочая дистанция для наших минометов и БПЛА. Также у противника еще остается несколько логистических трасс, которыми он поставляет обеспечение в Бахмутскую группировку, это и трассы, которые ведут с оккупированной территории. Однако мы продолжаем сейчас резать эти пути и продолжим это делать дальше, чтобы обескровить российскую группировку на этом направлении и нанести ей максимальные потери", - пояснил Евлаш в эфире телемарафона "Єдині новини".

По словам спикера, впервые после длительного перерыва враг попытался проверить оборону ВСУ вблизи Белогоровки и бросил в бой своих заключенных - все они были уничтожены.

видео дня

Контрнаступление ВСУ

Напомним, что ВСУ полностью разбили бригаду российских морпехов на Запорожье. Во время контрнаступления ВСУ на Западе Запорожской области уничтожили одно из формирований российских оккупантов - 810-ю отдельную бригаду морской пехоты.

ВСУ продолжают наступление в районе ивового. Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, также наступают на Бахмутском направлении.

ВСУ наступают на юге и прорвали оборону РФ. На направлении Роботино-Новопрокоповка в Запорожской области украинские военные имели успех и закрепляются на достигнутых рубежах.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.