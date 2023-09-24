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ВСУ перерезают логистический маршрут россиян на Бахмутском направлении

Юлия Куришко
24 сентября 2023, 10:53 обновлено 24 сентября, 11:27
Однако у противника еще остается несколько логистических трасс, которыми он поставляет обеспечение в Бахмутскую группировку, раскрыл Евлаш.
ВСУ перерезают логистический маршрут россиян на Бахмутском направлении
ВСУ имеют успехи на Бахмутском направлении / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 36 ОМБП

Руководитель пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что украинские военные уже достают до одного логистического маршрута оккупантов на Бахмутском направлении и работают над тем, чтобы перерезать другие.

"Один из путей, мы уже можем до него добивать, это трасса Бахмут - Горловка, которая находится в 3 км от линии соприкосновения, это рабочая дистанция для наших минометов и БПЛА. Также у противника еще остается несколько логистических трасс, которыми он поставляет обеспечение в Бахмутскую группировку, это и трассы, которые ведут с оккупированной территории. Однако мы продолжаем сейчас резать эти пути и продолжим это делать дальше, чтобы обескровить российскую группировку на этом направлении и нанести ей максимальные потери", - пояснил Евлаш в эфире телемарафона "Єдині новини".

По словам спикера, впервые после длительного перерыва враг попытался проверить оборону ВСУ вблизи Белогоровки и бросил в бой своих заключенных - все они были уничтожены.

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Контрнаступление ВСУ

Напомним, что ВСУ полностью разбили бригаду российских морпехов на Запорожье. Во время контрнаступления ВСУ на Западе Запорожской области уничтожили одно из формирований российских оккупантов - 810-ю отдельную бригаду морской пехоты.

ВСУ продолжают наступление в районе ивового. Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, также наступают на Бахмутском направлении.

ВСУ наступают на юге и прорвали оборону РФ. На направлении Роботино-Новопрокоповка в Запорожской области украинские военные имели успех и закрепляются на достигнутых рубежах.

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