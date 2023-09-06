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ВСУ наступают на юге и прорвали оборону РФ: россияне подтвердили сдачу Работино

Алексей Тесля
6 сентября 2023, 09:52 обновлено 6 сентября, 10:03
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Бойцы ВСУ наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника.
ВСУ
ВСУ продвигаются вперед / Коллаж: Главред, Фото: 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого

Украинские войска продолжают наступать на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, рассказал спикер Генерального штаба ВСУ Павел Ковальчук.

Он подчеркнул, что подразделения ВСУ продвинулись на юге от освобожденного Работино в Запорожской области. Об этом украинский офицер сообщил в эфире информационного телемарафона.

Представитель Генштаба ВСУ отметил, что на направлении Работино-Новопрокоповка в Запорожской области наши военные имели успех. Закрепляются на достигнутых рубежах.

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Ковальчук уточнил, что бойцы ВСУ наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника. Осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Оккупанты подтвердили бегство из Работино

Российские оккупанты сбежали из Работино в Запорожской области, заявил гауляйтер Евгений Балицкий в эфире пропагандистского шоу "Соловьев Live".

"Российская армия оставила, тактически оставила этот населенный пункт, потому что держаться на голой плоскости, когда нет возможности совершенно вкопаться, <...> в общем-то, не представляется целесообразным. Поэтому российская армия отошла на холмы", — сказал он.

По его словам, Работино почти не существует, это "населенный пункт, который остался только на карте, мы, можно сказать, не контролируем". При этом оккупанты якобы заняли главенствующие высоты.

Наступление ВСУ на юге

Ранее сообщалось, что у ВСУ новый успех: пошли вперед на двух направлениях и продвинулись у Работино. Подразделения Вооруженных сил Украины продолжают наступательные действия, рассказала Анна Маляр.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Силы обороны освободили Работино. Украинские военные двигаются уже юго-восточнее Работино и южнее Малой Токмачки, сообщила Анна Маляр.

Ранее спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщила, что украинские войска продвигаются в направлениях Новопрокоповки - за недавно освобожденным Работино в Запорожской области.

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Запорожская область Генштаб ВСУ война России и Украины контрнаступление ВСУ
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