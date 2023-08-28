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Силы обороны освободили Работино: в Минобороны назвали следующее направление ВСУ

Анна Ярославская
28 августа 2023, 09:15 обновлено 28 августа, 09:20
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Украинские военные двигаются уже юго-восточнее Работино и южнее Малой Токмачки, сообщила Анна Маляр.
ВСУ, Работино
ВСУ освободили Работино / Коллаж: Главред, фото: 24 ОМБр имени короля Даниила, google.com.ua/maps

Силы обороны Украины освободили Работино в Запорожской области и продолжают двигаться дальше. Об этом сообщила заместитель главы Минобороны Анна Маляр.

Во время включения из Military Media Center, Маляр сказала, что "освобождено Роботино и дальше наши войска двигаются юго-восточнее" этого населенного пункта.

"У нас продолжаются наступательные действия. Вы знаете, что освобождено Работино. И дальше наши войска двигаются уже юго-восточнее Работино и южнее Малой Токмачки", - сказала заместитель министра обороны.

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По ее словам, речь идет о направлениях: Новоданиловка - Новопрокоповка и Малая Токмачка - Очеретоватое.

"Это те направления, где сейчас продвигаются наши Вооруженные силы", - отметила Маляр.

Работино
Маляр рассказала о продвижении ВСУ / Фото: google.com.ua/maps

Ситуация на фронте

23 августа ВСУ подняли флаг над очередным освобожденным населенным пунктом в Запорожской области - селом Работино.

Этому предшествовало освобождение села Урожайное, что стало для россиян новым "ударом", поскольку ослабило их оборонительную линию на юге.

Деоккупация Работино позволит украинским защитникам вплотную приблизиться ко второй линии обороны россиян.

27 августа спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщила, что украинские войска продвигаются в направлениях Новопрокоповки - за недавно освобожденным Работино в Запорожской области.

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