Продвижение ВСУ в районе Работино приближает ко второй линии "обороны" РФ – ISW

Вторая "оборонительная" линия оккупантов агрессора России в Запорожской области может быть относительно слабее первой, считают в Институте изучения войны.

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ВСУ идут ко второй линии "обороны" войск РФ в Запорожской области - ISW / Коллаж: Главред, фото: 59 ОМПБр, DeepState

Продвижение сил обороны Украины в районе Работино на Мелитопольском направлении в Запорожской области приближает войска к началу операций, направленных на разрушение второй линии "обороны" оккупантов России. Она может быть относительно слабее первой. Об этом заявили в американском Институте изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что наступательные операции ВСУ в районе Работино, вероятно, приближают украинскую армию ко второй, возможно, более слабой линии "обороны" российских оккупантов на Мелитопольском направлении.

В частности, аналитики не наблюдали ни одной новой российской группировки в Запорожской области на данной локации за текущий месяц. Они могли появиться только после того, как начали "оборону" захваченных позиций. Некоторые элементы могли занять позиции на вторичных линиях.

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"Отсутствие российских соединений и частей на второстепенных рубежах обороны в западной Запорожской области может свидетельствовать о том, что элементы частей и соединений, уже участвующих в боевых действиях, могут занимать эти позиции. Российские тактические сообщения о контратаках в районе Роботино свидетельствуют о том, что 22-я и 45-я бригады спецназа занимают позиции по первой линии обороны и, возможно, по второй", - подчеркнули в Институте изучения войны.

Наступление ВСУ в районе Работино

В Институте изучения войны ранее предположили, что контрнаступление ВСУ может ускориться при прорыве у Работино. Как полагают аналитики, прорыв у нескольких пунктов в этой локации может дать армии возможность начать операции за самыми плотными минными полями российских оккупантов.

Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что ВСУ продвинулись в районе Работино. По ее словам, войскам удалось добиться успеха в направлении юго-восточнее Работино и южнее Малой Токмачки. Россияне попытались вернуть позиции восточнее Работино, но безуспешно.

22 августа Анна Маляр сообщила, что ВСУ с боями вошли в Работино. В частности. Бойцы проводят плановую работу, направленную на уничтожение российских оккупационных войск.

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