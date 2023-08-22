ВСУ с боями вошли в Работино - Минобороны

По словам замминистра обороны Анны Маляр, украинские бойцы продолжают выполнять плановую боевую работу и уничтожают русских захватчиков.

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В ответ на действия ВСУ оккупанты непрерывно обстреливают Работино и окрестности из артиллерии./ коллаж Главред, фото бригада "Магура"

Бойцы ВСУ вошли в село Работино (Запорожская область) и сейчас организовывают эвакуацию мирных жителей. Об этом написала замминистра обороны Украины Анна Маляр.

"Воины 47 бригады, с боем вошли в село Работино, организовали эвакуацию мирных жителей на БМП Bradley", – написала она.

По словам Маляр, украинские бойцы продолжают выполнять плановую боевую работу и уничтожают русских захватчиков.

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При этом в ответ оккупанты непрерывно обстреливают Работино и окрестности из артиллерии.

"Два месяца ожесточенных боев и бойцы нашей бригады при поддержке других подразделений прорвали многоэшелонированную линию обороны оккупантов", – заявили бойцы из 47-й отдельной механизированной бригады "Магура", которые освободили Работино.

Бойцы ВСУ немедленно известили местных о необходимости срочно выезжать – ведь враги максимально циничным образом продолжают уничтожать Работино.

Потом, в более безопасном месте, военные медики осмотрели гражданских, а также дали возможность позвонить родственникам.

Контрнаступление ВСУ

Ранее сообщалось о том, что Пентагон планирует пополнить запасы оружия для ВСУ для контрнаступления. Минобороны США ожидает начала зимы, чтобы пополнить запасы оружия для Вооруженных сил Украины, рассказал собеседник The Washington Post, знакомый с ситуацией.

Напомним, ранее сообщалось о том, что западный мир дал Украине только 60 танков Leopard вместо обещанных сотен. У ВСУ не хватает, в том числе, машин и для разминирования. Контрнаступление откладывалось из-за отсутствия прикрытия с воздуха, а после его начала украинская армия решила изменить операцию для сохранения войск из-за серьезных потерь.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ мощно идут вперед на двух направлениях. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на фронте.

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