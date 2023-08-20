Запад дал Украине 60 Leopard и оставил без прикрытия с воздуха – The Economist

Западный мир дал Украине только 60 танков Leopard вместо обещанных сотен. У ВСУ не хватает, в том числе, машин и для разминирования. Контрнаступление откладывалось из-за отсутствия прикрытия с воздуха, а после его начала украинская армия решила изменить операцию для сохранения войск из-за серьезных потерь.
В материале британского издания The Economist говорится о том, что источник в Генштабе якобы сказал журналистам о недостатке танков в ВСУ. По его словам, Украине обещали сотни машин Leopard, тогда как было получено только 60.
Фиксируется и дефицит нужных для разминирования машин.
"У нас просто нет ресурсов для проведения лобовых атак, к которым нас призывает Запад", - сказал собеседник.
Другой проблемой для атак украинской армии в статье названо отсутствие прикрытия с воздуха. Именно поэтому, считают журналисты, контрнаступление откладывалось.
После неудавшегося старта контрнаступления в начале июня, когда две бригады потеряли на минных полях много военных и техники, ВСУ сконцентрировали планы и установили приоритет на сохранение армии.
Контрнаступление ВСУ
ВСУ вступили в бой с оккупантами возле Токмака, сообщили 18 августа журналисты CBS News со ссылкой на собеседников в Вашингтоне. Согласно данным журналистов, украинским войскам удалось прорваться через заминированное оккупантами РФ поле к северу.
У ВСУ есть много способов перерезать "сухопутный коридор" РФ, отметили аналитики Института изучения войны. Как полагают специалисты, сокрушение "коридора" может обеспечить не только освобождение Мелитополя.
Глава Центра политико-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью Главреду заявил, что контрнаступление ВСУ перенесется на весну 2024-го года. По его мнению, армия Украины вынуждена будет взять паузу.
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