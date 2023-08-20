Запад дал Украине 60 Leopard и оставил без прикрытия с воздуха – The Economist

У Украины нет ресурсов, чтобы проводить атаки, на которых настаивает Запад, государство намерено сохранить свою армию, пишут журналисты The Economist.

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Запад обещал Украине сотни танков Leopard - СМИ / Коллаж: Главред, фото: bundeswehr.de, 36-я ОБМП

Западный мир дал Украине только 60 танков Leopard вместо обещанных сотен. У ВСУ не хватает, в том числе, машин и для разминирования. Контрнаступление откладывалось из-за отсутствия прикрытия с воздуха, а после его начала украинская армия решила изменить операцию для сохранения войск из-за серьезных потерь.

В материале британского издания The Economist говорится о том, что источник в Генштабе якобы сказал журналистам о недостатке танков в ВСУ. По его словам, Украине обещали сотни машин Leopard, тогда как было получено только 60.

Фиксируется и дефицит нужных для разминирования машин.

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"У нас просто нет ресурсов для проведения лобовых атак, к которым нас призывает Запад", - сказал собеседник.

Другой проблемой для атак украинской армии в статье названо отсутствие прикрытия с воздуха. Именно поэтому, считают журналисты, контрнаступление откладывалось.

После неудавшегося старта контрнаступления в начале июня, когда две бригады потеряли на минных полях много военных и техники, ВСУ сконцентрировали планы и установили приоритет на сохранение армии.

Контрнаступление ВСУ

ВСУ вступили в бой с оккупантами возле Токмака, сообщили 18 августа журналисты CBS News со ссылкой на собеседников в Вашингтоне. Согласно данным журналистов, украинским войскам удалось прорваться через заминированное оккупантами РФ поле к северу.

У ВСУ есть много способов перерезать "сухопутный коридор" РФ, отметили аналитики Института изучения войны. Как полагают специалисты, сокрушение "коридора" может обеспечить не только освобождение Мелитополя.

Глава Центра политико-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью Главреду заявил, что контрнаступление ВСУ перенесется на весну 2024-го года. По его мнению, армия Украины вынуждена будет взять паузу.

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