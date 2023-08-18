Минное поле пройдено: ВСУ вступили в бой с оккупантами возле Токмака - CBS News

Украинские военные, похоже, отметились прогрессом в продвижении к контролируемому страной-агрессором Россией городу Токмак. Этот жизненно важный город-барьер расположен между украинскими войсками и юго-восточным городом Мелитополем. Об этом сообщает телекомпания CBS News со ссылкой на официальных лиц США.
Как отмечается, одной из целей контрнаступления Украины является продвижение на юг через мощные российские укрепления с целью возвращения оккупированного Мелитополя. Этот город оккупанты используют как важный транспортный узел для перемещения тяжелой военной техники. Также Мелитополь является воротами в незаконно аннексированный россиянами Крым.
По данным анонимного американского чиновника, ВСУ прорвались через российское минное поле к северу от Токмака и сейчас вступают в бой с первой линией российской обороны, которая удерживает город.
"Отвоевание таких городов, как Токмак, и дальнейшее продвижение в Мелитополь, будет сложной задачей для украинского контрнаступления, которое с начала лета достигло постепенных успехов", - пишет CBS News.
ВСУ бьют по оккупантам в Токмаке
Как сообщал Главред, 13 июля Силы обороны Украины ловко отработали по позициям российских оккупантов во временно оккупированном Токмаке Запорожской области. В результате взрывов было ликвидировано около 200 захватчиков и так называемого коменданта города.
Мощный удар по оккупантам в Токмаке также состоялся в ночь на 8 июня. Тогда в городе было очень "горячо", у россиян много 200-х. Взрывы раздавались, в частности, в районе захваченных врагом автотранспортного предприятия, "мрео" и железнодорожного вокзала.
Вдобавок в Мариуполе и Токмаке также гремели мощные взрывы. Известно, что Мариуполь был атакован "дальнобойными ракетами". В мессенджерах местные жители писали о громких взрывах.
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