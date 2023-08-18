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Минное поле пройдено: ВСУ вступили в бой с оккупантами возле Токмака - CBS News

Алина Дембицкая
18 августа 2023, 19:49 обновлено 18 августа, 19:49
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ВСУ прорвались через российское минное поле к северу от Токмака и сейчас вступают в бой с первой линией российской обороны, рассказал чиновник США.
ВСУ
ВСУ вступили в бой с оккупантами возле Токмака / Коллаж: Главред, фото: 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского, 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, командование Объединенных Сил ВСУ

Украинские военные, похоже, отметились прогрессом в продвижении к контролируемому страной-агрессором Россией городу Токмак. Этот жизненно важный город-барьер расположен между украинскими войсками и юго-восточным городом Мелитополем. Об этом сообщает телекомпания CBS News со ссылкой на официальных лиц США.

Как отмечается, одной из целей контрнаступления Украины является продвижение на юг через мощные российские укрепления с целью возвращения оккупированного Мелитополя. Этот город оккупанты используют как важный транспортный узел для перемещения тяжелой военной техники. Также Мелитополь является воротами в незаконно аннексированный россиянами Крым.

По данным анонимного американского чиновника, ВСУ прорвались через российское минное поле к северу от Токмака и сейчас вступают в бой с первой линией российской обороны, которая удерживает город.

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"Отвоевание таких городов, как Токмак, и дальнейшее продвижение в Мелитополь, будет сложной задачей для украинского контрнаступления, которое с начала лета достигло постепенных успехов", - пишет CBS News.

ВСУ бьют по оккупантам в Токмаке

Как сообщал Главред, 13 июля Силы обороны Украины ловко отработали по позициям российских оккупантов во временно оккупированном Токмаке Запорожской области. В результате взрывов было ликвидировано около 200 захватчиков и так называемого коменданта города.

Мощный удар по оккупантам в Токмаке также состоялся в ночь на 8 июня. Тогда в городе было очень "горячо", у россиян много 200-х. Взрывы раздавались, в частности, в районе захваченных врагом автотранспортного предприятия, "мрео" и железнодорожного вокзала.

Вдобавок в Мариуполе и Токмаке также гремели мощные взрывы. Известно, что Мариуполь был атакован "дальнобойными ракетами". В мессенджерах местные жители писали о громких взрывах.

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