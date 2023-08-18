Выражают ли пленные россияне раскаяние и желание бороться с Путиным: в ГУР ответили

Юсов подчеркнул, что Украина имеет дело с геноцидом РФ, потому что до сих пор есть тотальная поддержка среди большинства россиян войны против украинцев.

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Юсов рассказал, выражают ли пленные россияне раскаяние / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Андрей Билецкий

Среди содержащихся в плену российских оккупантов не наблюдается массового раскаяния. По большей части это попытка выжить и вернуться к привычным для них условиям. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире "Радио NV".

"Откровенно говоря, лишь в отдельных случаях. Да, есть люди, которые даже показывают искреннее раскаяние и могут заплакать, которые для себя открывают какие-то новые страницы истории, геополитической реальности и вообще понимают, что они попали в другой мир. Но по большей части это все же попытка выжить и попасть обратно к привычным им условиям. Массового раскаяния нет. Это факт", - сказал Юсов.

Представитель ГУР подчеркнул, что Украина имеет дело с геноцидом со стороны России, потому что до сих пор есть тотальная поддержка среди большинства россиян российской войны против украинцев.

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"Там нет массового раскаяния или сопротивления, или желания бороться с режимом Путина. Тем не менее, это не снимает с нас обязательства по международному праву и Женевским конвенциям", - отметил Юсов.

Представитель ГУР добавил, что независимо от того, человек добровольно сдался в плен или был захвачен, Украина как демократическое правовое европейское государство обеспечивает выполнение Женевских конвенций и содержание российских военнопленных в соответствии с международным правом.

Юсов также проинформировал, что значительная часть из всех российских военнопленных сдалась в плен добровольно.

"Их есть довольно значительная доля, но их меньше, чем захваченных в плен, и этому есть очень много логических объяснений. Например, действительно работающие заградительные отряды и не только. Часто боятся за семьи, которые остаются там (в РФ – ред.)", - отметил он.

Также представитель ГУР рассказал, что кроме сдачи в плен, россияне выбирают для себя и другие формы уклонения от участия в войне. Есть, например, дезертирство, и эти случаи нередки, особенно на линии фронта.

"Там есть случаи, когда десятки людей одновременно исчезают с передовой и их потом ищут – и на временно оккупированных территориях, и на территории самой РФ, и с техникой, и с оружием, и без", - добавил он.

Как сообщал Главред, в Сети опубликовали видео, на котором зафиксирован комбат разведчиков оккупантов РФ, попавший в плен ВСУ в Херсонской области – майор Юрий Томов. На обнародованном видео Томов на карте показывает украинским военным координаты расположения войск РФ на левом берегу Днепра.

Пленный майор ВС РФ Томов разговорился в украинском плену. Оккупант Юрий Томов "помогает украинским военным в реализации боевых задач весьма закрытой информацией". Томов также рассказал, что боевые потери его подразделения составляют около 25%, а среди подчиненных много отказников, так называемых "пятисотых".

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