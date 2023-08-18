УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Выражают ли пленные россияне раскаяние и желание бороться с Путиным: в ГУР ответили

Алина Дембицкая
18 августа 2023, 00:10 обновлено 18 августа, 00:31
16
Юсов подчеркнул, что Украина имеет дело с геноцидом РФ, потому что до сих пор есть тотальная поддержка среди большинства россиян войны против украинцев.
Юсов
Юсов рассказал, выражают ли пленные россияне раскаяние / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Андрей Билецкий

Среди содержащихся в плену российских оккупантов не наблюдается массового раскаяния. По большей части это попытка выжить и вернуться к привычным для них условиям. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире "Радио NV".

"Откровенно говоря, лишь в отдельных случаях. Да, есть люди, которые даже показывают искреннее раскаяние и могут заплакать, которые для себя открывают какие-то новые страницы истории, геополитической реальности и вообще понимают, что они попали в другой мир. Но по большей части это все же попытка выжить и попасть обратно к привычным им условиям. Массового раскаяния нет. Это факт", - сказал Юсов.

Представитель ГУР подчеркнул, что Украина имеет дело с геноцидом со стороны России, потому что до сих пор есть тотальная поддержка среди большинства россиян российской войны против украинцев.

видео дня

"Там нет массового раскаяния или сопротивления, или желания бороться с режимом Путина. Тем не менее, это не снимает с нас обязательства по международному праву и Женевским конвенциям", - отметил Юсов.

Представитель ГУР добавил, что независимо от того, человек добровольно сдался в плен или был захвачен, Украина как демократическое правовое европейское государство обеспечивает выполнение Женевских конвенций и содержание российских военнопленных в соответствии с международным правом.

Юсов также проинформировал, что значительная часть из всех российских военнопленных сдалась в плен добровольно.

"Их есть довольно значительная доля, но их меньше, чем захваченных в плен, и этому есть очень много логических объяснений. Например, действительно работающие заградительные отряды и не только. Часто боятся за семьи, которые остаются там (в РФ – ред.)", - отметил он.

Также представитель ГУР рассказал, что кроме сдачи в плен, россияне выбирают для себя и другие формы уклонения от участия в войне. Есть, например, дезертирство, и эти случаи нередки, особенно на линии фронта.

"Там есть случаи, когда десятки людей одновременно исчезают с передовой и их потом ищут – и на временно оккупированных территориях, и на территории самой РФ, и с техникой, и с оружием, и без", - добавил он.

Как сообщал Главред, в Сети опубликовали видео, на котором зафиксирован комбат разведчиков оккупантов РФ, попавший в плен ВСУ в Херсонской области – майор Юрий Томов. На обнародованном видео Томов на карте показывает украинским военным координаты расположения войск РФ на левом берегу Днепра.

Пленный майор ВС РФ Томов разговорился в украинском плену. Оккупант Юрий Томов "помогает украинским военным в реализации боевых задач весьма закрытой информацией". Томов также рассказал, что боевые потери его подразделения составляют около 25%, а среди подчиненных много отказников, так называемых "пятисотых".

Вас может заинтересовать:

война в Украине война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Саша, прикрой, пожалуйста": Лукашенко рассказал, как Путин молил его о помощи

"Саша, прикрой, пожалуйста": Лукашенко рассказал, как Путин молил его о помощи

23:17 Политика
Вертолеты, ПВО и ракеты: на Западе анонсировали мощную помощь для Украины

Вертолеты, ПВО и ракеты: на Западе анонсировали мощную помощь для Украины

22:03 Украина
Кассетные снаряды в действии: ВСУ продвигаются вперед и выбивают оккупантов - CNN

Кассетные снаряды в действии: ВСУ продвигаются вперед и выбивают оккупантов - CNN

20:34 Украина
Все главные новости

Последние новости

00:10

Выражают ли пленные россияне раскаяние и желание бороться с Путиным: в ГУР ответили

17 августа, четверг
23:49

У Сандры Буллок могут отобрать единственный "Оскар" - что произошло

23:17

"Саша, прикрой, пожалуйста": Лукашенко рассказал, как Путин молил его о помощи

23:10

"Придется спасать положение": Жданов рассказал, может ли РФ что-то вычудить

22:57

Обратите на это внимание: как понять, что муж изменяет и вы в шаге от разрыва

Украину ждет битва за Севастополь, контрнаступление сдвинется на весну 2024-го – МусиенкоУкраину ждет битва за Севастополь, контрнаступление сдвинется на весну 2024-го – Мусиенко
22:21

Мясо станет еще вкуснее: чем заменить яйцо в кляре - нужен один ингредиент

22:03

Вертолеты, ПВО и ракеты: на Западе анонсировали мощную помощь для Украины

21:47

Даша Кацурина публично призналась Владимиру Дантесу в любви

21:43

Вместо отчества теперь "матчество": 16-летняя киевлянка официально стала Лесиевной

Реклама
20:49

Россияне пытались вернуть Урожайное: чем все закончилось

20:34

Кассетные снаряды в действии: ВСУ продвигаются вперед и выбивают оккупантов - CNN

20:10

Не давайте этого мяса своей собаке: раскрыт злейший "враг" питомцев

20:01

Мэр Киева Кличко обсудил с миллиардером и благотворителем Майклом Блумбергом помощь в усовершенствовании публичных услуг

19:50

Погода начинает меняться: температура воздуха опустится до +16

19:33

На конкурсе Мисс Украина-Вселенная выбрали победительницу: кто представит страну

19:14

Супруги придумали уникальную фамилию для своих детей и изрядно удивили всех

19:10

Ударное утро: о чём говорит уничтоженные вертолеты Ка-52 РФмнение

18:41

Почему нельзя выбрасывать мусор в дорогу: что говорит древняя примета

18:36

У России заканчиваются ракеты, но она нашла решение - Bloomberg

18:35

Кремлю осталось отдать приказ: РФ готова подорвать Курскую АЭС - ГУР

Реклама
17:34

Незаконная застройка в стране имеет своих конкретных "героев" - нардеп Шуляк

17:29

Повышения стоимости проезда в общественном транспорте Киева до завершения военного положения не будет - КГГА

17:28

Воевать будет до 2025-го: РФ наращивает выпуск "Шахедов" для экономии ракет - WP

17:05

В Крыму будет настоящий ад, Москва сдаст полуостров - КоваленкоВидео

16:50

1+1 начал съемки детективной мелодрамы "Круг обмана" со звездными актерами

16:43

Не ложатся на бок и спят отдельно от жен: японские секреты сна удивляют наповал

16:18

Неловко получилось: подруга Мадонны случайно засветила лицо певицы без фотошопа

16:09

Зеленский уволил всех областных военкомов - указ

15:35

Жара в 45 градусов может стать нормой для Украины - Вера БалабухЭксклюзив

15:32

Столтенберг ответил на скандальное заявление о членстве Украины в НАТО в обмен на территории

15:23

Германия "прокачивает" украинское небо: к ВСУ едут мощные средства ПВО

15:12

Что нельзя делать 19 августа, чтобы не оттолкнуть счастье: приметы и запреты

15:08

Влад Яма показался на мексиканском курорте и нарвался на критику

14:59

ВСУ возьмут под огневой контроль "коридор" РФ в Крым: эксперт назвал условие

14:49

Кто такой "бровар" и где ошибка в названии города Бровары: Авраменко удивил ответомВидео

14:36

Львовские чиновники погорели на взятках за разрешения на строительство - СМИ

13:59

"Можем потерять территории на длительное время": Мусиенко назвал 3 сценария завершения войныВидео

13:52

В ОП осадили Саркози, оскандалившегося заявлением о "спорных территориях Украины"

13:26

Почему на ближайших аэродромах к Украине спокойно стоят бомбардировщики РФмнение

13:15

Когда немилы хазяйские харчи: рецензия на фильм "Бродяги"Видео

Реклама
13:08

Аномально высокие температуры: синоптик сказала, какой будет погода осенью 2023

13:01

Затеял грязную игру: муж Бритни Спирс шантажом требует у певицы деньги

12:51

Ответка под Бахмутом: мощным ударом ВСУ уничтожены десятки оккупантов РФ

12:50

Сергей Стерненко. У россиян паника из-за потери УрожайногоВидеоблоги

12:47

Favbet Foundation передал ВСУ на восточное направление микроавтобус Peugeot Boxer

12:41

Жданов оценил риск блэкаута в Украине осенью и зимой: "Будет зависеть не от количества ракет"

12:06

Мусиенко рассказал, как крылатые ракеты Taurus изменят ситуацию на фронтеВидео

12:00

До конца 2023-го ВСУ выйдут на Азовское побережье, войска РФ в Крыму ждет ад – КоваленкоЭксклюзив

11:52

Бьют десятками ракет: РФ охотится за Storm Shadow и бомбит авиабазы ВСУ — FT

11:37

Киркоров сбежал за границу и сделал заявление про РФ: "Возвращаться не хочу"

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять