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Шойгу опозорился очумелым заявлением относительно новых целей "СВО"

Алина Дембицкая
15 августа 2023, 17:13 обновлено 15 августа, 17:14
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Шойгу выдал, что одна из задач так называемой "СВО" – "освобождение российских военнослужащих из украинского плена".
Шойгу, Путин
Шойгу опозорился очумелым заявлением относительно новых целей "СВО" / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Главарь Минобороны страны-агрессора России Сергей Шойгу отметился абсурдным заявлением относительно целей так называемой "СВО". Так, во время XI Московской конференции по международной безопасности российский министр выдал, что "освобождение военнослужащих РФ из украинского плена" – новая цель "СВО". Вероятно, в Кремле забыли, что именно их "СВО" стала причиной того, что российские оккупанты массово попадают в плен. Очумелое заявление Шойгу цитируют росСМИ.

"Одна из приоритетных гуманитарных задач "специальной военной операции" (официальное название войны в РФ, - ред.) – освобождение российских военнослужащих из украинского плена. Налажено взаимодействие с Международным Комитетом Красного Креста, представители которого оказывают существенную поддержку в определении местонахождения тех, кто попал в плен, обеспечении прав военнопленных, предусмотренных нормами международного гуманитарного права", - сказал Шойгу.

Смотрите в нашем телеграмм-канале, как Шойгу делает свое абсурдное заявление:

Шойгу опозорился очумелым заявлением относительно новых целей 'СВО'
Шойгу сделал абсурдное заявление относительно целей "СВО" / скриншот

Также он заявил, что эта работа "сложная и деликатная" и добавил, что РФ якобы продолжит предпринимать шаги, направленные на возвращение российских оккупантов на родину. Такое заявление главаря Минобороны РФ звучит смешно, поскольку проблему можно легко решить – вывести захватчиков из Украины.

видео дня

Очумелые заявления Шойгу о войне в Украине

Недавно Шойгу в истерике испугался "нападения" Украины с моря и воздуха. Глава Минобороны РФ обвинил Украину в, мол, "терактах" против российской территории, которые якобы "осуществляются из-за провала контрнаступления ВСУ". Опасаясь Киева, он приказал своему ведомству усилить меры безопасности для охраны воздушного и морского пространства.

Также Шойгу кругом мерещатся враги. Он пожаловался на якобы "угрозы" стране-захватчику на ее западных и северо-западных границах. Главарь российского Минобороны опасается, что развязанная Москвой война против Украины усилится из-за военной помощи Киеву от Запада, а дополнительные риски возникнут из-за вступления Финляндии в НАТО и в перспективе Швеции.

К слову, раньше Шойгу опозорился заявлением о событиях в Белгородской области. Так, министр обороны страны-агрессора решил прокомментировать прорыв "Российского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" на территорию Белгородской области. Он выдал, что в ходе операции якобы было ликвидировано 70 солдат ВСУ.

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