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Шойгу опозорился заявлением о событиях в Белгородской области

Алина Дембицкая
24 мая 2023, 17:15 обновлено 24 мая, 17:15
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Российский министр обороны нафантазировал, что в ходе операции в Белгородской области якобы было ликвидировано 70 "украинских националистов".
Шойгу, Белгород
Шойгу опозорился заявлением о событиях в Белгородской области / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Министр обороны страны-агрессора России Сергей Шойгу решил прокомментировать прорыв "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" на территорию Белгородской области. Он выдал, что в ходе операции якобы было ликвидировано 70 солдат ВСУ.

"Во время контртеррористической операции ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы западного военного округа националистические формирования были заблокированы и разгромлены. Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где за ними продолжалось нанесение поражения до полной ликвидации", - приводит слова Шойгу российский РБК.

Российский министр обороны нафантазировал, что в ходе операции в Белгородской области якобы было ликвидировано 70 "украинских националистов", а также автомобильную и бронетанковую технику.

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Он также выдал, что государство-оккупант РФ будет реагировать "крайне жестко и оперативно" на подобные атаки.

Ситуация в Белгородской области

22 мая утром в Сети появилась информация о том, что российские добровольцы легион "Свобода России" и российский добровольческий корпус начали свою военную операцию в приграничных районах Белгородской области. Рейды были и в Брянской области. Также известно, что на Белгородщине уничтожен контрольно-пропускной пункт РФ.

Как отметили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, легион "Свобода России" и РДК на Белгородищине проводят операцию по созданию полосы безопасности для защиты мирных украинцев. В операции участвуют исключительно граждане РФ.

Утром 23 мая добровольцы легиона "Свобода России" заявили, что операция по освобождению Белгородской области страны-агрессора России продолжается. Бойцы продвигаются вперед, встретив рассвет на территории, которую они уже заняли.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что события в Белгородской области РФ вызвали панику в российском информационном пространстве. На российские власти и армию полилась критика за неспособность укрепить границы и слабость укреплений, которые были возведены в регионах.

Смотрите видео, в котором российский правозащитник Марк Фейгин рассказал о боях за Белгород:

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