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Легион Свобода России и РДК проводят операцию в Белгородской области для защиты украинцев – ГУР

Андрей Ганчук
22 мая 2023, 15:03 обновлено 22 мая, 15:27
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Ополченцы проводят мероприятия по созданию "полосы безопасности" для защиты украинских граждан, сказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.
Ополченцы РФ, Белгородская область
Ополченцы России проводят свою военную операцию в Белгородской области / Коллаж: Главред, фото: скриншот соцсети

Легион Свобода России и Российский добровольческий корпус проводят военную операцию на территории Белгородской области. Они работают над созданием "полосы безопасности" для защиты мирных украинцев. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

В комментарии Суспільне он сказал о том, что добровольцы Легиона Свободы России и РДК проводят операцию на территории Белгородщины. Там они создают "полосу безопасности" для защиты мирных украинцев.

Операция проводится исключительно гражданами Российской Федерации.

видео дня

"Легион "Свобода России" и "РДК" проводят операцию на территории Белгородской области по созданию "полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев", - подчеркнул Андрей Юсов.

Ситуация в Белгородской области

В понедельник утром, 22 мая, в Сети появилась информация, согласно которой Легион Свобода России и Русский добровольческий корпус начали операции в приграничных районах Белгородской области.

Также появились кадры рейда добровольцев и в Брянской области.

В Сети указывают, что в Белгородской области был уничтожен КПП РФ.

Кроме того, появились кадры передвижения военной техники через границу на Белгородщине. Впрочем, аутентичность фото и видео на данный момент подтвердить невозможно.

В Белгородской области слышны взрывы и стрельба.

Смотрите видео, в котором ополченцы России наступают в Белгородской области:

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