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Ополчение России заехало на военной технике на КПП в Белгородской области

Андрей Ганчук
22 мая 2023, 14:16 обновлено 22 мая, 14:21
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В Белгородской области российские ополченцы работают на КПП, там появилась военная техника, которая ездит возле одного из зданий пропускного пункта.
КПП Грайворон в Белгородской области взяли ополченцы
КПП Грайворон в Белгородской области взяли ополченцы / Фото: скриншот соцсети

Российские ополченцы зашли на территорию контрольно-пропускного пункта Грайворон в Белгородской области на военной технике. В Сети появилось видео, как они передвигаются возле здания, которое находится на территории пропускного пункта.

Журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале опубликовал видео, как на котором бронемашины стоят возле здания на территории контрольно-пропускного пункта.

Видеозапись, на которой зафиксировано движение бронемашины, опубликована в соцсетях.

видео дня

Запись сделана камерой беспилотника.

Смотрите видео, как российские ополченцы оказались на КПП в Белгородской области:

КПП Грайворон
КПП Грайворон / Скриншот соцсети

Легион Свобода России в Брянской и Белгородской областях

Ополченцы Легиона Свобода России 22 мая проводят рейд в Белгородской и Брянской областях. На Белгородщине добровольцы добрались до села Безлюдовка. Это в 10 километрах от украинской границы.

Бойцы Легиона говорят, что они возвращаются домой. Также публикуются видео с партизанами из населенных пунктов Любимовка и Чуровичи Брянской области.

Один из КПП на Брянщине был уничтожен.

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