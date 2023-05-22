Ополчение России заехало на военной технике на КПП в Белгородской области

Российские ополченцы зашли на территорию контрольно-пропускного пункта Грайворон в Белгородской области на военной технике. В Сети появилось видео, как они передвигаются возле здания, которое находится на территории пропускного пункта.
Журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале опубликовал видео, как на котором бронемашины стоят возле здания на территории контрольно-пропускного пункта.
Видеозапись, на которой зафиксировано движение бронемашины, опубликована в соцсетях.
Запись сделана камерой беспилотника.
Смотрите видео, как российские ополченцы оказались на КПП в Белгородской области:
Легион Свобода России в Брянской и Белгородской областях
Ополченцы Легиона Свобода России 22 мая проводят рейд в Белгородской и Брянской областях. На Белгородщине добровольцы добрались до села Безлюдовка. Это в 10 километрах от украинской границы.
Бойцы Легиона говорят, что они возвращаются домой. Также публикуются видео с партизанами из населенных пунктов Любимовка и Чуровичи Брянской области.
Один из КПП на Брянщине был уничтожен.
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