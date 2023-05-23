"Могут пойти на Москву": Свитан рассказал о последствиях прорыва под Белгородом

Свитан подчеркнул, что события, которые происходят в Белгородской области, могут случиться, например, в Брянской или Курской областях.

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Свитан рассказал о последствиях прорыва под Белгородом / Коллаж: Главред, фото: Личный архив Романа Свитана, скриншот из видео

Легион Свобода России и российский добровольческий корпус 22 мая зашли на территорию Белгородской области. Сейчас эти силы продолжают продвигаться вглубь территории страны-агрессора России. В конце концов, российские ополченцы могут дойти до Москвы. Такое мнение высказал полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан в эфире 24 канала.

Как отметил Свитан, события, которые происходят в Белгородской области, могут случиться, например, в Брянской или Курской областях. Это заставит командование российской армии перебрасывать воинские части, технику и ограниченное количество боеприпасов с линии фронта в эти области. Особенно это будет актуально на тех участках фронта, где предусматриваются прорывы со стороны Вооруженных сил Украины.

"Поэтому мы внимательно наблюдаем за развитием этой ситуации и будем поддерживать россиян, которые выполняют эту задачу", - сказал военный эксперт.

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По его словам, сначала в Белгородскую область будут переброшены части разведывательного управления Генштаба российской армии. В составе этих сил будут представители Главного разведывательного управления (ГРУ), которые попытаются как-то нивелировать эту ситуацию и остановить продвижение российского освободительного войска на территорию РФ.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

"Они, в зависимости от оперативных обстоятельств, которые будут складываться, начнут двигаться, вероятнее всего, в сторону Москвы – в центр принятия решений. Возможно, они будут менять свои направления, задачи", - отметил Свитан.

Он подчеркнул, что российские войска начнут отводить свои силы в Белгородскую область, в частности, ГРУ и ВДВ. В связи с этим подразделения, которые были запланированы для развертывания, например, в районе Бахмута, будут переброшены на Белгородщину для блокирования российского добровольческого корпуса. А это очень хорошо для украинских частей, которые должны пойти в наступление.

Ситуация в Белгородской области

22 мая утром в Сети появилась информация о том, что российские добровольцы Легион Свобода России и российский добровольческий корпус начали свою военную операцию в приграничных районах Белгородской области. Рейды были и в Брянской области. Также известно, что на Белгородщине уничтожен контрольно-пропускной пункт РФ.

Как отметили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, Легион Свобода России и РДК на Белгородищине проводят операцию по созданию полосы безопасности для защиты мирных украинцев. В операции участвуют исключительно граждане РФ.

Утром 23 мая добровольцы Легиона Свобода России заявили, что операция по освобождению Белгородской области страны-агрессора России продолжается. Бойцы продвигаются вперед, встретив рассвет на территории, которую они уже заняли.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что события в Белгородской области РФ вызвали панику в российском информационном пространстве. На российские власти и армию полилась критика за неспособность укрепить границы и слабость укреплений, которые были возведены в регионах.

Смотрите видео, в котором российский правозащитник Марк Фейгин рассказал о боях за Белгород:

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