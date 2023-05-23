Битва за Бахмут: Череватый рассказал, готовит ли украинская армия окружение города

Череватый отметил, что вражеская тактика характеризуется использованием экстенсивных методов, когда россияне заваливают ВСУ тактическими группами.

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Череватый рассказал, готовит ли украинская армия окружение Бахмута / Коллаж: Главред, фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, armyinform.com.ua

Если Вооруженные силы Украины продолжат продвигаться в Бахмуте Донецкой области по флангам, то это приведет к тому, что украинским защитникам удастся взять город-крепость в тактическое окружение. Об этом заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в интервью РБК-Украина.

"Более точно сказать, как говорил командующий, генерал Сырский, что мы как раз приближаемся к тактическому окружению этого населенного пункта. Ведь у него есть наиболее детальная оценка, он знает силы врага, его слабые места", - рассказал Череватый.

По его словам, вражеская тактика характеризуется использованием экстенсивных методов, когда россияне заваливают ВСУ тактическими группами. Череватый подчеркнул, что это приводит к значительным человеческим потерям со стороны оккупантов.

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"К тому же, сам город они фактически разрушили. Он им уже не может служить большим опорным пунктом для построения там эшелонированной обороны. Если они будут окружены с флангов, то будут постоянно накрываться мощным артиллерийским огнем, не будут иметь где от него спрятаться и не будут иметь возможности подтягивать резервы", - рассказал военный о возможном дальнейшем развитии ситуации на Бахмутском направлении.

Как отметил Череватый, если сохранится такая же тактическая обстановка, которая есть в районе Бахмута сейчас, то это фактически приведет к тому, о чем сказал генерал Сырский.

"Плюс, у нас всегда могут быть для них тактические неожиданности", - подчеркнул спикер Восточной группировки ВСУ.

Ситуация вокруг Бахмута

20 мая основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемники якобы полностью захватили Бахмут. В то же время президент Владимир Зеленский опроверг информацию о падении Бахмута. Отвечая на вопрос о том, является ли правдивой информация оккупантов о взятии Бахмута, глава государства сказал: "Я думаю, нет".

В свою очередь гранатометчик 5-го штурмового полка Юрий Сиротюк рассказал о том, что подразделения Вооруженных сил Украины продвигаются в районе Бахмута Донецкой области.

"Продвижение могу подтвердить собственными ногами. Наличие серьезных потерь противника могу подтвердить тем, что видел. Есть пленные. На южном направлении имеем успехи, на южном фланге двигаемся вперед", - сообщил он.

Как отметил президент США Джо Байден, российские оккупанты много месяцев пытались захватить Бахмут Донецкой области, но украинские военные мастерски отбивали атаки врага и удерживали свои позиции. В этих ожесточенных боях ВСУ "перемололи" почти 100 тысяч оккупантов.

Смотрите видео о том, как бойцы ВСУ устроили "вагнеровцам" огненный смерч в Бахмуте:

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