"Невосполнимые потери уже нанесены": ЧВК Вагнера в Бахмуте будет разбита до конца - Череватый

Благодаря смекалке и высокой подготовке украинские военные пытаются оттеснить захватчиков вблизи Бахмута, подчеркнул спикер ВСУ.

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Череватый заявил, что группировка ЧВК "Вагнера" будет разбита до конца / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, 93-я ОМБр Холодный Яр

Во время обороны Бахмута Вооруженные силы Украины нанесли непоправимые потери боевикам из частной военной компании "Вагнер", несмотря на то, что украинские защитники не имели численного преимущества на этом направлении. Впоследствии группировка оккупантов в Бахмуте будет разбита до конца. Об этом заявил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"Пусть они (оккупанты в Бахмуте, - ред.) чувствуют постоянную угрозу. Или мы их окружим сейчас, или немножко позже, но та группировка будет разбита до конца", - заявил Череватый.

Как подчеркнул спикер ВСУ, благодаря смекалке и высокой подготовке украинские военные пытаются оттеснить захватчиков вблизи Бахмута.

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"Невосполнимые потери уже нанесены ЧВК "Вагнера". Несмотря на то, что у нас там нет численного превосходства над врагом и превосходства в снарядах, благодаря обученности и военной смекалке мы пытаемся оттеснять врага, и он это понимает, и этим призваны их заявления", - заявил Череватый.

Представитель восточной группировки войск ВСУ добавил, что украинские защитники хорошо видят намерения "вагнеровцев"

"А где будут главные удары, пусть думают и пусть переживают. Мы видим очень хорошо их намерения, как они подтягивают силы. Но на каждое их действие у нас есть варианты решений", - подчеркнул он.

Ситуация вокруг Бахмута

20 мая основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемники якобы полностью захватили Бахмут. В то же время президент Владимир Зеленский опроверг информацию о падении Бахмута. Отвечая на вопрос о том, является ли правдивой информация оккупантов о взятии Бахмута, глава государства сказал: "Я думаю, нет".

В свою очередь гранатометчик 5-го штурмового полка Юрий Сиротюк рассказал о том, что подразделения Вооруженных сил Украины продвигаются в районе Бахмута Донецкой области.

"Продвижение могу подтвердить собственными ногами. Наличие серьезных потерь противника могу подтвердить тем, что видел. Есть пленные. На южном направлении имеем успехи, на южном фланге двигаемся вперед", - сообщил он.

Как отметил президент США Джо Байден, российские оккупанты много месяцев пытались захватить Бахмут Донецкой области, но украинские военные мастерски отбивали атаки врага и удерживали свои позиции. В этих ожесточенных боях ВСУ "перемололи" почти 100 тысяч оккупантов.

Смотрите видео о том, как бойцы ВСУ устроили "вагнеровцам" огненный смерч в Бахмуте:

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