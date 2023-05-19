'Темпы продвижения ВСУ снизились': Маляр рассказала о жестких боях под Бахмутом

Маляр подчеркнула, что в самом Бахмуте россияне превращают здания в пепел, там остается лишь фундамент, который невозможно оборонять.

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Маляр заявила, что темпы продвижения украинских военных под Бахмутом снизились / Коллаж: Главред, фото: 28 ОМБр, Минобороны

Вооруженные силы Украины успешно отражают все вражеские атаки под Бахмутом, несмотря на то, что темпы продвижения украинских военных на этом направлении несколько снизились. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.

"На Бахмутском направлении продолжаются очень жесткие бои. Враг не может побеждать качеством, поэтому берет количеством. В частности, увеличил присутствие войск на Бахмутском направлении на несколько тысяч человек и пытается использовать преимущество в тяжелой артиллерии и количестве снарядов. Российские войска продолжают атаковать ценой больших потерь, которые несоизмеримо превышают наши потери", - рассказала Маляр.

По ее словам, в самом Бахмуте россияне превращают здания в пепел, там остается лишь фундамент, который невозможно оборонять. При этом украинские защитники удерживают в городе рубежи района "Самолет", находящегося в западной части населенного пункта.

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"В пригороде Бахмута сегодня темпы продвижения наших войск несколько снижены. В то же время врагу не удается вернуть утраченные позиции. Наши воины отражают все атаки врага на этом направлении", - отметила заместитель главы Минобороны.

Маляр подчеркнула, что оборона Бахмута и пригорода свои военные задачи выполняет:

врага уничтожают;

наступательный вражеский потенциал снижают;

время для других запланированных действий выигрывают.

Битва за Бахмут

Недавно украинские воины провели наступательные действия в западных окрестностях Бахмута, создав плацдарм для дальнейшего контрнаступления. Ширина полосы прорыва составила 2 тысячи метров, а ее глубина – 700 метров. Согласно предварительным данным, у врага по меньшей мере 50 погибших из личного состава, а также до 100 раненых.

По данным Американского института изучения войны, Украина перехватила тактическую инициативу в боях в районе Бахмута Донецкой области. В ходе контратак ВСУ добились тактически значимых успехов на этом направлении. Аналитики отмечают, что ограниченный характер наступательных операций ЧВК "Вагнер" в Бахмуте по сравнению с локальными украинскими контратаками подчеркивает потерю российской инициативы в этом районе.

Как отметил министр обороны Алексей Резников, армия страны-агрессора России несет огромные потери на Бахмутском направлении. Оккупанты теряют под Бахмутом по батальону на день. По его словам, такие цифры ежедневных потерь среди российских захватчиков на этом направлении продолжают фиксироваться и дальше.

Смотрите видео о том, как в интервью Главреду полковник запаса Роман Свитан рассказал о перспективах окружения войск РФ в Бахмуте:

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