Оккупантов выбили с позиций: ВСУ перехватили инициативу под Бахмутом - ISW

Украина перехватила тактическую инициативу в боях в районе Бахмута Донецкой области, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
ВСУ в ходе контратак добились тактически значимых успехов в районе Бахмута, пишут американские военные аналитики.
Они отмечают, что ограниченный характер наступательных операций ЧВК "Вагнер" в Бахмуте по сравнению с локальными украинскими контратаками подчеркивает потерю российской инициативы в этом районе.
Вместе с тем близкие к ЧВК Вагнера медийные ресурсы продолжают сообщать об успехах украинских войск, пишет The Insider. "Военкор" Александр Симонов выложил новую версию карты с обстановкой в районе Бахмута.
Симонов утверждает, что подразделения ВС РФ утратили позиции к северу от населенного пункта Сакко и Ванцетти, но в сам н.п. украинцы пока не зашли.
Ранее это точка на карте стала легендарной после пафосного сообщения о том, что "Сакко и Ванцетти полностью взято под контроль" штурмовыми подразделениями ЧВК Вагнера и не менее "величественной" фотографии с участниками штурма, напоминает издание.
Население Сакко и Ванцетти, по данным украинской переписи 2001 года, составляло три человека.
Бои за Бахмут
Ранее главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин признал, что его наемники не могут окружить подразделения Сил обороны Украины в Бахмуте из-за потери устойчивых флангов к северу и югу от города. Пригожин обвинил минобороны страны-агрессора РФ в потере выгодных позиций. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.
Ранее аналитики Института изучения войны сообщали, что российская оккупационная армия теряет инициативу в районе Бахмута, несмотря на ограниченный характер контратак Сил обороны Украины.
15 мая представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что украинские военные пошли в контрнаступление в Бахмуте. Всего за двое суток ВСУ продвинулись на флангах на расстояние до 2 километров.
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