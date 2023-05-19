Оккупантов выбили с позиций: ВСУ перехватили инициативу под Бахмутом - ISW

Российские "военкоры" продолжают сообщать об успехах украинских войск под Бахмутом.

https://glavred.info/ukraine/okkupantov-vybili-s-poziciy-vsu-perehvatili-iniciativu-i-prodvinulis-pod-bahmutom-10471459.html Ссылка скопирована

ВСУ давят врага в районе Бахмута / колаж Главред: фото: Українська добровольча армія, Twitter

Украина перехватила тактическую инициативу в боях в районе Бахмута Донецкой области, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

ВСУ в ходе контратак добились тактически значимых успехов в районе Бахмута, пишут американские военные аналитики.

Они отмечают, что ограниченный характер наступательных операций ЧВК "Вагнер" в Бахмуте по сравнению с локальными украинскими контратаками подчеркивает потерю российской инициативы в этом районе.

видео дня

Вместе с тем близкие к ЧВК Вагнера медийные ресурсы продолжают сообщать об успехах украинских войск, пишет The Insider. "Военкор" Александр Симонов выложил новую версию карты с обстановкой в районе Бахмута.

Симонов утверждает, что подразделения ВС РФ утратили позиции к северу от населенного пункта Сакко и Ванцетти, но в сам н.п. украинцы пока не зашли.

Ранее это точка на карте стала легендарной после пафосного сообщения о том, что "Сакко и Ванцетти полностью взято под контроль" штурмовыми подразделениями ЧВК Вагнера и не менее "величественной" фотографии с участниками штурма, напоминает издание.

Население Сакко и Ванцетти, по данным украинской переписи 2001 года, составляло три человека.

Ситуация в районе Бахмута / understandingwar.org

Бои за Бахмут

Ранее главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин признал, что его наемники не могут окружить подразделения Сил обороны Украины в Бахмуте из-за потери устойчивых флангов к северу и югу от города. Пригожин обвинил минобороны страны-агрессора РФ в потере выгодных позиций. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Ранее аналитики Института изучения войны сообщали, что российская оккупационная армия теряет инициативу в районе Бахмута, несмотря на ограниченный характер контратак Сил обороны Украины.

15 мая представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что украинские военные пошли в контрнаступление в Бахмуте. Всего за двое суток ВСУ продвинулись на флангах на расстояние до 2 километров.

Больше новостей: