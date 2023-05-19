Мужественно отбивали российскую атаку: под Бахмутом погибли пятеро бойцов из полка Калиновского

Во время стрелкового боя российские оккупационные войска ударили по зданию, где находились бойцы, в результате чего оно обрушилось.

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Под Бахмутом погибли пятеро бойцов из полка Калиновского / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay.com, Википедия

В тяжелых боях под Бахмутом погибли пятеро добровольцев из полка Кастуся Калиновского. Во время стрелкового боя российские оккупационные войска ударили по зданию, где находились бойцы.

"Бойцы батальона "Волат" удерживали позиции в Бахмуте. Наши ребята отбивали штурм оккупантов и вели стрелковый бой. По дому, в котором находились наши ребята, отработала стволовая крупнокалиберная артиллерия врага. Произошел обвал здания. Часть наших бойцов оказалась под завалами", - сообщает пресс-служба полка Калиновского.

Отмечается, что под завалами оказались четыре бойца. После этого вторая группа поехала эвакуировать раненых. Однако в момент эвакуации и прикрытия отхода группы погиб командир группы.

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"Позже была отправлена третья группа для разбора завалов и эвакуации тел погибших. Под плотным огнем и артиллерийскими обстрелами здание было полностью разрушено. Возможности забрать тела героев на данный момент нет", - сообщила пресс-секретарь полка "Чабор".

Полк имени Кастуся Калиновского Полк имени Кастуся Калиновского – белорусский полк Вооруженных сил Украины, сформированный в марте 2022 года как батальон для защиты Украины, а именно – города Киева от российского вторжения в Украину в 2022 году во время российско-украинской войны. Был сформирован из членов тактической группы "Беларусь", участников "Белого легиона" и "Молодого фронта", а также других белорусов, ранее не входивших в эти формирования. В состав формирования также входит группа добровольцев белорусского "Черного кота". 21 мая того же года батальон был реорганизован в полк, в состав которого вошли батальоны "Литвин" и "Волат". Назван в честь Кастуся Калиновского – одного из лидеров январского восстания белорусов, поляков, литовцев и украинцев против Российской империи в 1863 году, национального героя Беларуси, пишет Википедия.

Напомним, в боях за Украину в Донецкой области погиб военнослужащий 72 ОМБр Владислав Гречкосий. Свой последний бой воин принял на Угледарском направлении. У него осталась жена и полуторагодовалый сын.

Также сообщалось, что в боях с российскими оккупантами погиб житель Закарпатской области Андрей Сорохманюк. Ему было всего 27 лет. Защитник Украины принял свой последний бой 11 мая 2023 года в населенном пункте Ивановское Донецкой области.

Кроме того, в боях на Донетчине погиб 33-летний житель поселка Затишье Одесской области Александр Сергеевич Чайковский. Боец защищал родную страну с самого начала полномасштабного вторжения РФ. Дома у героя остались мать, брат, трое сестер, жена и трое малолетних детей.

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