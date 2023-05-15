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Возле Угледара погиб боец 72 ОМБр им. Черных Запорожцев Владислав Гречкосий

Анна Ярославская
15 мая 2023, 05:29
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У защитника Украины осталась жена и полуторагодовалый сын.
Владислав Гречкосий
Владислав Гречкосий погиб на угледарском направлении/ Коллаж: Главред, фото: Facebook

В боях за Украину в Донецкой области погиб военнослужащий 72 ОМБр Владислав Гречкосий. Свой последний бой воин принял на Угледарском направлении. У него осталась жена и полуторагодовалый сын.

О гибели защитника Украины сообщила в Facebook волонтер Марина Иванова из Черкасс.

"На Угледарском направлении в ожесточенном бою за Украину, за наших детей, наши дома и за нас с вами обрел вечность наш верный Друг "Греча" Гречкосий Владислав. Он был бойцом 72 ОМБр им. Черных Запорожцев. Влад всегда доводил дело до конца и хотел сделать еще больше. Небо забирает лучших, но он всегда останется в нашей памяти и наших сердцах... Вечная Слава и Честь! Помним! Отомстим!" – написала она.

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Волонтер добавила, что без папы будет расти полуторагодовалый сын Героя. Она призвала неравнодушных помочь семье воина.

Как сообщал Главред, в тяжелых боях с российскими захватчиками погиб мастер спорта Украины по гребному слалому Олег Серый. Смерть застала защитника во время выполнения боевого задания под Бахмутом.

Также на фронте погиб 42-летний хоккеист и тренер Александр Хмиль. Смерть застала защитника во время выполнения боевого задания под Бахмутом в Донецкой области.

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