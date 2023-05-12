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"Теперь ты держишь небо над нами": под Бахмутом погиб чемпион Украины по гребному слалому

Алина Дембицкая
12 мая 2023, 22:10 обновлено 12 мая, 22:10
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Дома у защитника осталась любящая жена и маленькая доченька, которая занимается пением.
погибший защитник
Под Бахмутом погиб чемпион Украины по гребному слалому / Коллаж: Главред, фото: Facebook Марины Серой

В тяжелых боях с российскими захватчиками погиб мастер спорта Украины по гребному слалому Олег Серый. Смерть застала защитника во время выполнения боевого задания под Бахмутом.

Как пишет Obozrevatel, 33-летний защитник всю жизнь занимался спортом. Он получил звание мастера спорта Украины по гребному слалому. Неоднократно становился чемпионом и призером украинского первенства. Участвовал в чемпионатах Европы по гребному слалому.

В октябре 2021 года, незадолго до полномасштабного российского вторжения, Олег Серый в составе команды Винницкой области занял второе место на Кубке Украины по водному туризму. В этом виде спорта он также заслужил звание мастера спорта и многократно становился чемпионом страны.

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После того, как страна-агрессор Россия начала полномасштабную войну против Украины Олег вступил в ряды Вооруженных сил Украины, где служил в разведке.

К сожалению, очередное задание под Бахмутом стало для защитника роковым. 11 мая стало известно о гибели воина.

"Олег очень любил жизнь и именно поэтому боролся за свободу и независимость Украины, и отдал самое ценное – свою жизнь. Олег, теперь ты держишь небо над нами. Поверить невозможно... Искренние соболезнования родным и близким. Вечная и светлая память!", - отреагировали на гибель Серого на факультете физического воспитания и спорта ВГПУ, который он окончил в 2011 году.

Дома у защитника осталась любящая жена Марина и маленькая доченька, которая занимается пением.

Напомним, что в боях на Донетчине погиб 33-летний житель поселка Затишье Одесской области Александр Сергеевич Чайковский. Боец защищал родную страну с самого начала полномасштабного вторжения РФ. Дома у героя остались мать, брат, трое сестер, жена и трое малолетних детей.

Также сообщалось, что в тяжелых боях за свободу и независимость нашей страны погиб наиболее результативный зенитчик Вооруженных сил Украины - Андрей Линейчук с позывным "Кельт". За время полномасштабной войны защитник сбил наибольшее количество средств воздушного нападения противника.

Смотрите видео о том, как ВСУ системно контратакуют оккупантов РФ под Бахмутом:

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