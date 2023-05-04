Пережил отца на три месяца: в свой день рождения на войне погиб молодой спортсмен

До начала полномасштабного российского вторжения Виктор Домитращук считался перспективным спортсменом.

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В свой день рождения на войне погиб молодой спортсмен / Коллаж: Главред, фото: Facebook Оксаны Меленко

В тяжелых боях за свободу и независимость Украины погиб 25-летний спортсмен Виктор Домитращук. Защитник с позывным "Щука" встретил свою смерть в тяжелых боях в Донецкой области.

Как сообщает Верховная Рада Украины, до начала полномасштабного российского вторжения Домитращук считался перспективным спортсменом. Он 6 лет занимался панкратионом — древним видом боевой борьбы, который был известен еще во время античных Олимпийских игр.

Тренер Виктора охарактеризовал его как очень многообещающего, волевого и смелого спортсмена. Брат Виктора Владислав Тодераш стал чемпионом мира по панкратиону.

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Когда страна-агрессор Россия начала полномасштабную войну против Украины Виктор Домитращук сразу же добровольно присоединился к рядам ВСУ. Защищать нашу страну от российских захватчиков также пошел его отец Дмитрий.

За время войны Виктор несколько раз находился в горячих точках фронта. 8 января, в день своего 25-летия, защитник получил смертельное ранение в результате обстрела оккупантами населенного пункта Часов Яр под Бахмутом. Также стоит отметить, что за три месяца до смерти Виктора на фронте погиб его отец.

Напомним, что в боях на Донетчине погиб 33-летний житель поселка Затишье Одесской области Александр Сергеевич Чайковский. Боец защищал родную страну с самого начала полномасштабного вторжения РФ. Дома у героя остались мать, брат, трое сестер, жена и трое малолетних детей.

Также сообщалось, что в Донецкой области погиб защитник Украины Гайк Хачатрян. Воин был жителем села Мирков Волынской области. Он погиб вблизи поселка Ямполь - в его окоп попала мина.

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