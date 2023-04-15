'В самое сердечко': девочка из Мариуполя вручила трогательный подарок невесте погибшего Да Винчи

На Аскольдовой могиле Алина Михайлова встретила детей, которые ее крепко обняли и вручили подарок.

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Алина Михайлова показала трогательный подарок от 5-летней девочки / Alina Mykhailova

Невеста погибшего на фронте Героя Украины, командира батальона "Волки Да Винчи" Дмитрия Коцюбайла Алина Михайлова встретила но могиле своего возлюбленного детей, которые вручили ей трогательный подарок.

Как написала Алина на своей странице в Twitter, на Аскольдовой могиле она встретила детей, которые ее крепко обнимали. А 5-летняя Варвара из Мариуполя передала ей трогательное письмо, в котором поблагодарила за службу и попросила себя беречь. Кроме того, девочка передала игрушку для Алининой собаки Хьюго.

"Детки, которые сегодня меня обнимали на Аскольдовой могиле и их слова – в самое сердечко", - написала Алина.

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Алина Михайлова показала трогательный подарок от 5-летней девочки / twitter.com/Mykhailova_A

Гибель Дмитрия Коцюбайла "Да Винчи" на фронте

Напомним, 7 марта стало известно о трагической потере для Украины. В боях с российскими оккупантами под Бахмутом погиб легендарный воин Дмитрий Коцюбайло, известный как "Да Винчи". 30 ноября 2021 года "Да Винчи" был удостоен высшей государственной награды – звания Герой Украины с вручением "Золотой Звезды".

Позже появились подробности гибели легендарного бойца. Фотографы Константин и Влада Либеровы рассказали, что воин погиб практически у них на глазах во время обстрела. Он сказал им оставаться в укрытии, потом они услышали много взрывов, после этого кто-то начал кричать "Медика! Медика! Да Винчи!".

9 марта, с "Да Винчи" попрощались на Прикарпатье. Тело украинского защитника привезли в родное село Бовшив Ивано-Франковской области. Жители соседних сел массово выходили на дорогу, становились на колени, провожая погибшего.

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