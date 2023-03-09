Плакали даже мужчины: на Прикарпатье попрощались с павшим Героем 'Да Винчи'

Жители соседних сел массово выходили на дорогу, становились на колени, провожая погибшего.

На Прикарпатье попрощались с Героем Украины Дмитрием Коцюбайлом / Telegraf

В четверг, 9 марта, на Прикарпатье попрощались с Героем Украины Дмитрием Коцюбайлом с позывным "Да Винчи". О смерти 27-летнего защитника стало известно 7 марта. Он погиб в тяжелых боях под Бахмутом. У воина остались брат, четыре сестры, мать и бабушка.

Как пишет Telegraf, тело украинского защитника привезли в родное село Бовшев Ивано-Франковской области. Жители соседних сел массово выходили на дорогу, становились на колени, провожая погибшего.

Прощание с легендарным воином происходило в местном доме культуры. Отдать дань Герою Украины пришли сотни людей - односельчане, собратья, родственники. Многие не могли сдержать слез, плакали даже мужчины. Церемония прошла со всеми почестями, люди принесли много цветов, повсюду развевались сине-желтые флаги.

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Похороны Героя состоится 10 марта в Киеве.

Легендарный "Да Винчи" - что о нем известно

Дмитрий Коцюбайло родился 1 ноября 1995 года в селе Заднестрянском, ныне Бурштынской громады Ивано-Франковской области Украины.

Дмитрий активно участвовал в Революции Достоинства. После нее в 17 лет ушел защищать Украину от российской агрессии с оружием в руках. В 2014-м командовал взводом добровольцев, а в 2015-м – добровольческой ротой.

17 марта 2016 года назначен командиром 1-й отдельной штурмовой роты "Волки Да Винчи" ДУК ПС, которая впоследствии была переформатирована в батальон.

30 ноября 2021 года был удостоен высшей государственной награды – звания Герой Украины с вручением "Золотой Звезды".

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Как сообщал Главред, в тяжелых боях за свободу и независимость Украины погиб 24-летний защитник, младший сержант Вооруженных сил Украины Артем Рапота. Воин погиб 20 февраля возле населенного пункта Червонопоповка Северодонецкого района Луганской области. У него осталась мать.

Также в бою за нашу страну погибла защитница Владислава Черных с позывным "Аида". 28-летняя харьковчанка защищала родную землю в составе добровольческого подразделения "Хартия".

Кроме того, на войне в Украине погиб житель Хмельницкой области Василий Шаблий. Героя провели в последний путь в селе Нестеровцы. Военнослужащий бригады "Эдельвейс" погиб в боях за Бахмут на следующий день после своего 46-го дня рождения 16 февраля.

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